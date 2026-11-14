Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng lao động hợp đồng tại 02 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

- Vị trí việc làm Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng III: 05 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm chuyên viên về Tổng hợp (thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng): 05 chỉ tiêu.

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch; Bản sao có chứng thực Căn cước/Căn cước công dân, văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận sức khỏe.

* Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 15/12/2026 (trong giờ hành chính).

* Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Hành chính Tổng hợp, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, số 37 Tô Vĩnh Diện, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Điện thoại: 0258.3562204.

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