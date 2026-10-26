Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Tam Thắng Thông báo

“Dự án Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc địa bàn phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) đã được UBND thành phố Vũng Tàu, UBND phường Phước Thắng hoàn thành công tác phê duyệt Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 231 trường hợp.

Ban QLDA ĐTXD phường Tam Thắng đã phối hợp cùng các Đơn vị liên quan để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Ban QLDA trân trọng thông báo và đề nghị các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn và làm thủ tục nhận tiền.

“Dự án đường Biệt Chính 2, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các Thông báo thu hồi đất số 21/3/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu (cũ).

Dự án được đưa vào sử dụng, đến thời điểm hiện nay còn 01 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo một phần Quyết định phê duyệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các Thông báo thu hồi đất số 21/3/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu (cũ).

“Quyết định số 14554/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông (bà) Trần Thị Vân, địa chỉ 37 Dương Vân Nga, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Biệt Chính 2, thành phố Vũng Tàu.

Hiện nay, tại thực địa thu hồi đất tại địa chỉ số 37 Dương Vân Nga, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc địa bàn phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh còn diện tích đất nông nghiệp là 3,8m² (thuộc thửa đất cũ 111 tờ bản đồ cũ 11 có tên ông Nguyễn Xu kê khai đăng ký tại sổ mục kê năm 1993 chưa có bất cứ hộ gia đình, cá nhân nào liên hệ để nhận tiền phần đất này.

Từ khi UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 14554/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và ngày 06/01/2023 ông (bà) Trần Thị Hồng Quyên (người được ông (bà) Trần Thị Vân uỷ quyền) đã nhận tiền đối với phần diện tích 144,2m² đất ở thuộc Giấy chứng nhận QSD đất số AĐ 856218 ngày 24/7/2006 và diện tích đất nông nghiệp 3,80 m² với số tiền 28.815.400 đồng (Hai mươi tám triệu, tám trăm mười lăm ngàn, bốn trăm đồng) chưa chi trả được do hộ dân chưa cung cấp được hồ sơ chứng minh nhận chuyển nhượng và việc sử dụng đất theo Điều 21, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/214 của Chính phủ. Do đó sẽ tạm giữ lại số tiền nêu trên vào Kho bạc Nhà nước và sẽ lập thủ tục chi trả cho hộ dân khi cung cấp đủ hồ sơ theo quy định.

- Đề nghị các Ông (Bà) có tên trên và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan (nếu có) liên quan đến các thửa đất thu hồi thuộc dự án trên chủ động liên hệ để được hướng dẫn, thực hiện thủ tục nhận tiền bồi thường đối với phần diện tích đất thu hồi theo các Quyết định đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Thông tin liên hệ cụ thể như sau:

1. Địa điểm liên hệ:

Ban QLDA ĐTXD phường Tam Thắng; Địa chỉ: số 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc: Từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 30/11/2026 (trong giờ hành chính các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

2. Hộ dân cần hướng dẫn giấy tờ mang theo đề nghị liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Hồng. Trưởng phòng Bồi thường và Phát triển quỹ đất, số điện thoại: 03456.19189;

- Ông Nguyễn Thanh Phong. Phó Phòng, số điện thoại: 078.992.5959

- Ông Đinh Văn Phong. Chuyên viên, số điện thoại: 0933.871.865

- Bà Nguyễn Thị Tú Oanh. Chuyên viên, số điện thoại: 086.919.4176

- Bà Hoàng Thị Hồng. Chuyên viên, số điện thoại: 0976.249.171

Sau thời gian trên, các trường hợp không đến liên hệ làm thủ tục nhận tiền thì số tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tiền gửi của Đơn vị, Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mở tại ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối theo lãi suất không kỳ hạn theo quy định của pháp luật.