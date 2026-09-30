Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng thông báo

“Theo đơn đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của ông Đặng Văn Tình, ông Trần Văn Sinh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng đề nghị các Bà: Vũ Thị Đào và các Ông, Bà có liên quan, gồm Hoàng Thị Kim Quy, Phạm Minh Tuấn, Phạm Công Định, Trần Thiện Lễ, Nguyễn Xuân Khu, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Loan có tên tại Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số 2899/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu, Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 (Phương án số 25) của UBND phường Phước Thắng liên quan thửa đất được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P802429 ngày 20/01/2000 cho hộ bà Vũ Thị Đào với diện tích của thửa 295, tờ bản đồ số 33 là 1.183,0 m2 đất nông nghiệp.

- Đề nghị các Ông (Bà) có tên trên, địa chỉ thu hồi đất tại hẻm số 1216 Đường 30/4, phường Phước Thắng, TP.Hồ Chí Minh liên hệ ông Nguyễn Thanh Phong, số điện thoại: 078.992.5959; ông Đinh Văn Phong, số điện thoại: 0933.8718.65 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - Địa chỉ liên hệ: số 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định nêu trên.

Sau 10 ngày kể từ ngày đăng Thông báo (03 kỳ liên tiếp) này trên Báo Sài gòn giải phóng, các Ông (Bà) có liên quan đến các thửa đất nêu trên không có ý kiến phản hồi, không liên hệ thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Đặng Văn Tình, ông Trần Văn Sinh có đơn đề nghị nhận tiền nêu trên và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng không chịu trách nhiệm đối với mọi thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân có liên quan.”