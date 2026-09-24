Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tam Thắng thông báo

1. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng đang thực hiện giải quyết đơn đề nghị nhận tiền của một số hộ gia đình, cá nhân (mua đất bằng giấy tay của ông (bà) Võ Khắc Tươi - Trần Thị Bình) tại khu vực hẻm 1216/66 Đường 30/4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc diện tích đất 3.403,0 m2 đất trồng cây lâu năm đã được UBND thành phố Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 760755 ngày 27/3/2006 cho ông (bà) Võ Khắc Tươi - Trần Thị Bình thuộc thửa đất số 175 + 202 + 164, tờ bản đồ số 66 mà UBND thành phố Vũng Tàu đã thu hồi đất tại Quyết định số 9292/QĐ-UBND và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 9363/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng đề nghị bà Trần Thị Bình và hàng thừa kế theo quy định của pháp luật của ông Võ Khắc Tươi (ông Tươi đã chết). Địa chỉ: 1216/59C Đường 30/4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) liên hệ ông Nguyễn Thanh Phong, số điện thoại: 078.992.5959; ông Đinh Văn Phong, số điện thoại: 0933.8718.65 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - Địa chỉ liên hệ: số 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) để cung cấp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 760755 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 27/3/2006.

2. Căn cứ Quyết định số 9362/QĐ-UBND ngày 28/12/2023, Quyết định Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 và Quyết định số 8152/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư điều chỉnh, bổ sung tên người có liên quan cho các ông (bà) Đỗ Thị Mai (các ông, bà Bùi Đình Bình, Lê Đỗ Trí, Lê Thị Tuyết Kim, Nguyễn Dự Việt, Lê Đỗ Dũng - Phạm Thị Thanh Uyên là người có liên quan) (các ông, bà Trần Thị Nhàn, Trần Đức Vỵ, Phan Văn Đông, Phùng Văn Đạt, Đỗ Minh Vương, Nguyễn Quang Trung, Hoàng Thị Hiệu - Cao Văn Trác, Nguyễn Đình Xuân, Trần Văn Bến, Lê Văn Nam - Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Trọng Hùng, Phạm Văn Du, Trần Văn Luận, Nguyễn Văn Kích, Phan Đình Lộc là người có liên quan) để thực hiện dự án Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AM 149271 ngày 07/8/2008 cho bà Đỗ Thị Mai: 2.336,3m2 (gồm 150,0m2 đất ở + 2.186,3 m2 đất trồng cây hàng năm) thuộc thửa 195 tờ bản đồ địa chính số 66, Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Hiện nay, tại thực địa thu hồi đất tại hẻm số 1216/70 Đường 30/4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc địa bàn phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh còn 02 lô đất trống tương ứng với diện tích đất nông nghiệp là 259,60 m2 chưa có bất cứ hộ gia đình, cá nhân nào liên hệ để nhận tiền phần đất trống này.

Các ông (bà) Lê Đỗ Trí, Lê Thị Tuyết Kim, Lê Đỗ Dũng (là Hàng thừa kế của bà Đỗ Thị Mai, bà Mai đã chết) có đơn đề nghị nhận tiền bồi thường đối với diện tích đất 259,60 m2 nêu trên.

Đề nghị các Ông (Bà) có tên tại Quyết định phê duyệt của UBND thành phố Vũng Tàu nêu trên và các hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan (nếu có) biết liên hệ cung cấp hồ sơ mua, bán 02 lô đất trống tại vị trí nêu trên (nếu có). Liên hệ ông Nguyễn Thanh Phong, số điện thoại: 078.992.5959; ông Đinh Văn Phong, số điện thoại: 0933.8718.65 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - Địa chỉ liên hệ: số 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau 10 ngày kể từ ngày đăng Thông báo (03 kỳ liên tiếp) này, bà Trần Thị Bình và hàng thừa kế theo quy định của pháp luật của ông Võ Khắc Tươi (ông Tươi đã chết) không có ý kiến phản hồi, không liên hệ cung cấp hồ sơ như trên thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đơn đề nghị nhận tiền, có tên tại Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND thành phố Vũng Tàu và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà) Lê Đỗ Trí, Lê Thị Tuyết Kim, Lê Đỗ Dũng phần diện tích đất trên thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà) Lê Đỗ Trí, Lê Thị Tuyết Kim, Lê Đỗ Dũng phần diện tích đất trên. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng không chịu trách nhiệm đối với mọi thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân có liên quan.