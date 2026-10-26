Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Nghĩa Đô thông báo

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Liên doanh Trường Quốc tế “Hà Nội Grammar School".

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất trong quý IV-2026; hoàn thành đầu tư xây dựng trong quý I-2029.

Để bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý sử dụng các thửa đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô (địa chỉ tại số 108 đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) để cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc quản lý sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông tin mà không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo quy định.