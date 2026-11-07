Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo xã Kbang

Đây là hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa giữa Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn và Agribank chi nhánh Krông Pa - Gia Lai với làng Groi, xã Kbang (nay là thôn 9, xã Kbang).

Sổ tiết kiệm được trao tặng cho gia đình anh Đinh Thơm trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Chiến - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn đã ân cần thăm hỏi về tình hình đời sống, sản xuất và trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình anh Đinh Thơm.

Việc trao tặng sổ tiết kiệm có ý nghĩa thiết thực, giúp hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ giữa địa phương, đơn vị với cộng đồng làng đồng bào dân tộc thiểu số.