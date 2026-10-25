Ban Quản lý Chợ phường Thục Phán tham gia huấn luyện phòng cháy, chữa cháy

Ban Quản lý Chợ phường Thục Phán thực tập triển khai hệ thống chữa cháy bằng nước.

Nội dung bồi dưỡng về các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố; hướng dẫn sử dụng ứng dụng báo cháy 114 và khai báo thông tin cơ sở.

Tại phần thực hành, các học viên được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn; phương pháp kiểm tra, bảo quản, sử dụng các phương tiện chữa cháy; trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định, rải vòi chữa cháy và triển khai hệ thống chữa cháy bằng nước.

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Tình huống giả định xảy ra cháy tại kho hàng hóa rộng 20 m² ở tầng 2 của chợ, do sự cố chập điện từ quạt treo tường. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo nhiều khói, khí độc, khiến 20 người bị mắc kẹt tại tầng 1 và tầng 2. Lực lượng PCCC cơ sở triển khai phương án chữa cháy, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt, di chuyển tài sản đến nơi an toàn; thực hành phối hợp xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thông qua huấn luyện và thực tập phương án, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở, người lao động và các hộ kinh doanh; tăng cường khả năng chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn.