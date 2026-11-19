Cảng Hòn Rớ là cảng cá lớn của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh ra vào cảng. Thời gian qua, để góp phần tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Ủy ban châu Âu (EC), Ban Quản lý (BQL) cảng Hòn Rớ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống khai thác IUU.

Tích cực tuyên truyền cho ngư dân

Vừa trở về sau chuyến biển kéo dài gần 20 ngày, ông Nguyễn Đức Thắng - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá KH 90127 TS (phường Bắc Nha Trang) thực hiện ngay việc kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và thủ tục khai báo điện tử liên quan đến số hải sản khai thác được. “Gắn bó với nghề đi biển mấy chục năm nay, tôi hiểu việc tuân thủ các quy định về khai thác hải sản là để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế bền lâu cho ngư dân. Hiện nay, việc thực hiện duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) 24/24 giờ, các thủ tục xuất nhập cảng, ghi nhật ký khai thác... đều rất thuận lợi”, ông Thắng cho biết.

Nhân viên Ban Quản lý cảng Hòn Rớ (thứ 2 từ phải sang) giám sát việc bốc dỡ sản phẩm hải sản lên cảng.

Hiện nay, cảng cá Hòn Rớ là nơi hoạt động thường xuyên của khoảng 300 tàu cá xa bờ trong tỉnh và nhiều tàu cá ngoài tỉnh. Cảng có năng lực tiếp nhận cùng lúc 40 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên cập cảng, bốc dỡ các sản phẩm thủy sản khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai các giải pháp tháo gỡ “Thẻ vàng” IUU của EC, vai trò và trách nhiệm của ngư dân hết sức quan trọng. Theo chia sẻ của nhiều ngư dân ở cảng Hòn Rớ, qua nhiều năm bị ảnh hưởng bởi cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC, mỗi người đã hiểu việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thủy sản chính là bảo đảm sinh kế lâu dài, góp phần phát triển nghề cá bền vững.

Ông Nguyễn Văn Ba - Trưởng BQL cảng Hòn Rớ cho biết, tại cảng Hòn Rớ có 3 lực lượng: Trạm Kiểm ngư Nha Trang, Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ, BQL cảng Hòn Rớ túc trực 24/24 giờ để kiểm soát IUU. Các đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền đến cộng đồng ngư dân các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản; trách nhiệm của ngư dân trong chống khai thác IUU... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng ngư dân trong chung tay tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC.

Thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Triển khai công tác chống khai thác IUU, BQL cảng Hòn Rớ tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra tàu cập và rời cảng. Cụ thể, đơn vị đã có quy trình kiểm tra tàu cá xuất, nhập cảng; 100% tàu cá cập cảng, rời cảng thực hiện thông báo trước 1 giờ; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) trong khai báo xuất, nhập cảng cho các tàu cá và hệ thống nhật ký điện tử eLogbook theo từng mốc thời gian đúng quy định. Các dữ liệu luôn được kiểm tra, rà soát và đối khớp với dữ liệu của các cơ quan chức năng khác. Những tàu cá vi phạm IUU, đơn vị kiên quyết không cho bốc dỡ thủy sản lên cảng.

Đối với công tác giám sát sản lượng qua cảng, đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát theo thành phần loài đối với 100% tàu đủ điều kiện bốc dỡ thủy sản tại cảng. Đặc biệt, chú ý các loài đặc thù như: Cá ngừ vây vàng, cá kiếm, cá dũa... Đơn vị còn ứng dụng hệ thống eCDT đính kèm hình ảnh theo dữ liệu cập cảng của từng tàu cá để thuận tiện cho công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng. Ngoài ra, BQL cảng Hòn Rớ còn kiểm tra chặt chẽ, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm về khai thác, vận chuyển, không cho bốc dỡ lên cảng các loài trong danh mục cấm khai thác; công tác thu nộp nhật ký khai thác thủy sản của các chủ tàu, thuyền trưởng bảo đảm đúng quy định.

Thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác, đơn vị thường xuyên trao đổi, hướng dẫn cho chủ tàu, thuyền trưởng, tổ chức, cá nhân thu mua thực hiện đúng quy trình thủ tục cấp giấy biên nhận thủy sản từ khai thác trên eCDT. Từ đầu năm đến nay, có 7.507 lượt tàu ra vào cảng Hòn Rớ. Trong đó, có 3.743 lượt tàu cập cảng; 21.121 tấn hải sản qua cảng đã được kiểm soát đúng quy định. BQL cảng Hòn Rớ đã cấp 3.936 bộ biên nhận thủy sản từ khai thác cho các lô hàng, với tổng sản lượng hơn 12.990 tấn các loại.

Theo ông Nguyễn Văn Ba, thời gian qua, cảng Hòn Rớ đã 2 lần tiếp Đoàn thanh tra của EC đến kiểm tra công tác chống khai thác IUU và nhiều đoàn kiểm tra của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Qua đó, đều ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU tại cảng, những vấn đề tồn tại cần lưu ý cũng đã được BQL cảng Hòn Rớ và các lực lượng chức năng khắc phục. Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chống khai thác IUU, BQL cảng Hòn Rớ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định về duy trì thiết bị VMS, khai báo ra vào cảng trên hệ thống eCDT, ghi nhật ký khai thác điện tử... Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU, tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC.