Ban Quản lý bảo trì đường bộ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La đang sửa chữa đường Quốc lộ 279.

Ngay trong những tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La (Sở Xây dựng) đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, xác định các giải pháp đột phá, với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Xác định rõ trọng tâm, phân định rõ trách nhiệm

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm then chốt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2026. Nhận thức rõ tầm quan trọng của từng công trình, từng dự án, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sơn La đã tập trung rà soát toàn bộ danh mục, phân loại theo mức độ ưu tiên, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong năm.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược mà Ban được giao quản lý; nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ được giao làm chủ đầu tư, phòng chống thiên tai; Mỗi dự án đều được giao cho cán bộ phụ trách chuyên trách, có lịch tiến độ cụ thể, theo dõi hàng tuần, hàng tháng.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La, nhấn mạnh trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026: "Chúng tôi xác định, mỗi công trình không chỉ là con số trên giấy tờ, mà là niềm tin, là sự mong đợi của người dân cả tỉnh. Quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức của Ban là: không để dự án nào bị chậm tiến độ do sự thiếu trách nhiệm, không để người dân phải chờ đợi vô lý. Năm 2026, các mục tiêu đề ra phải hoàn thành đúng và trước hạn nếu có thể".

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La luôn làm tốt công tác sửa chữa đường giao thông.

Hiện tại, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La đang tập trung nguồn lực cho các công trình có tính đột phá. Đối với các tuyến giao thông huyết mạch, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Các giải pháp kỹ thuật được áp dụng, để rút ngắn thời gian mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Đối với các dự án ứng phó thiên tai, chống sạt lở tại các khu vực nguy hiểm được Ban Quản lý đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ban luôn thực hiện chế độ trực tại hiện trường, giải quyết ngay những khó khăn phát sinh. Với những dự án gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vào cuộc ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các dự án Ban tham gia thi công đều đảm bảo đúng tiến độ.

Đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn

Song hành với đẩy nhanh tiến độ, nguyên tắc "chất lượng là trên hết" luôn được Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La đặt lên hàng đầu. Công tác giám sát, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, liên tục tại hiện trường. Mọi thay đổi về thiết kế, khối lượng đều tuân thủ đúng quy trình, quy định, công khai minh bạch.

Công tác quản lý tài chính, thanh toán được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Vốn đầu tư được giải ngân theo tiến độ, đảm bảo đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí. Ban thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, vững vàng về chuyên môn và giàu tinh thần trách nhiệm. Các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm được tổ chức thường xuyên, cập nhật các quy định mới, nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm được khuyến khích. Môi trường làm việc dân chủ, công bằng, minh bạch giúp cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực sở trường. Phong cách làm việc nhanh nhạy, sát thực tế, giải quyết công việc theo đúng tiến độ cam kết đang ngày càng trở thành nếp làm việc của toàn thể đơn vị.

Tuyến Quốc lộ 4G được Ban nâng cấp, giúp người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Quyết tâm hoàn thành, góp phần xây dựng quê hương

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, chính quyền các cấp và nhân dân trong quá trình thực hiện dự án. Trong quá trình thi công các dự án, Ban tổ chức tuyên truyền, thông báo về tiến độ, kế hoạch được công khai, giúp người dân hiểu rõ, đồng thuận và ủng hộ công cuộc xây dựng.

Ông Lò Văn Hoan, người dân xã Chiềng Khoong, chia sẻ: “Nhà tôi ở gần đường Quốc lộ 4G đang được Ban huy động máy móc nâng cấp, sửa chữa đường. Trong thời gian thi công, tôi thấy các nhân viên kỹ thuật của Ban Quản lý thường xuyên đến hiện trường, giải thích rõ ràng, lắng nghe ý kiến người dân. Tôi hiểu rằng các dự án được xây dựng vì lợi ích chung, nên đều cố gắng phối hợp tốt nhất".

Các công nhân đang huy động máy móc làm cống rãnh.

Với những giải pháp đồng bộ, sự quyết tâm cao độ và tinh thần trách nhiệm cao, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La tự tin sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được giao. Mỗi công trình hoàn thành, mỗi dự án đưa vào sử dụng sẽ là bước đệm vững chắc, tạo đà phát triển mới cho tỉnh Sơn La trong những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ nặng nề nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức và sự ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La sẽ biến lời quyết tâm thành hiện thực, góp phần xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.