Ban QLDA Quảng Trị chỉ ra loạt 'nút thắt' khiến dự án chậm tiến độ

Ngày 18/9, trao đổi với PV Người Đưa tin, ông Mai Văn Minh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Môi trường (Ban QLDA) tỉnh Quảng Trị, đã thẳng thắn chỉ ra những "nút thắt" cốt lõi đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Ban cũng như tiến độ thực hiện một số dự án.

"Mắc kẹt" đối với các dự án tiếp nhận

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 29/7 của UBND tỉnh Quảng Trị. Đến nay, Ban đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chuyển giao các nội dung về chức năng, nhiệm vụ, dự án; nhân sự; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan.

Tuy nhiên, sau khi kiện toàn, Ban đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự, trụ sở làm việc, kinh phí… đặc biệt là việc tiếp nhận các dự án chậm tiến độ.

Đối với 5 dự án dang dở do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất Minh Hóa chuyển giao, đều trong tình trạng chậm tiến độ.

Theo ông Mai Văn Minh, Giám đốc Ban QLDA, trong số 19 dự án được UBND tỉnh giao cho Ban triển khai thì có 14 dự án hoàn thành và 5 dự án dang dở.

"Tuy nhiên, đối với 14 Dự án hoàn thành thì đáng lẽ ra phải do Chủ đầu tư cũ quyết toán chứ không thể đưa về Ban quyết toán. Quan điểm của Ban là kiên quyết không nhận những dự án đó", Giám đốc Ban QLDA Mai Văn Minh cho biết.

Đối với 5 dự án dang dở do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất Minh Hóa chuyển giao, đều trong tình trạng chậm tiến độ. Trong đó, 2 dự án có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026. Nhiều dự án còn vướng mắc kéo dài về giải phóng mặt bằng, hồ sơ, quyết toán và thủ tục tài chính, chưa đủ điều kiện mở mã dự án để thực hiện thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công.

"Còn lại 5 Dự án đang làm chủ đầu tư thì rất vướng mắc về giải phóng mặt bằng dẫn đến không có mặt bằng để thi công. Cả tháng nay Ban đã đưa thêm người lên địa bàn để hỗ trợ nhưng vẫn chưa tháo gỡ được. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là hồ sơ bàn giao về thủ tục pháp lý nhưng đến nay, chủ đầu tư cũ vẫn không bàn giao đủ hồ sơ cho Ban", ông Mai Văn Minh cho hay.

Liên quan đến những vướng mắc này, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã giao cho các sở, ngành liên quan triệu tập số cán bộ cũ đã chuyển đi các đơn vị khác về để tập trung tháo gỡ, hoàn thiện hồ sơ.

"Nếu đủ hồ sơ thì Ban nhận, còn nếu không đủ hồ sơ thì Ban vẫn sẽ báo cáo UBND tỉnh kiên quyết không nhận toàn bộ dự án dang dở đó về Ban. Mặc dù trong Ban hiện nay không có việc làm, không có công trình nhưng không có cũng không đồng nghĩa với việc phải nhận những công trình dở dang, chưa hoàn thiện về mặt pháp lý như vậy", Giám đốc Ban QLDA Mai Văn Minh nhấn mạnh.

Ban QLDA hiện có 53 nhân sự, tăng gần gấp đôi so với trước khi kiện toàn, trong khi nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế, trụ sở làm việc quá tải và phương tiện phục vụ công tác chưa đáp ứng yêu cầu.

"Việc tiếp nhận nguồn tài chính từ Ban Minh Hóa là công nợ phải thu từ các Chủ đầu tư khác, còn nguồn trích từ các dự án được giao quản lý thì Ban này đã trích và chi hết đến thời điểm bàn giao 31/7/2026; trong khi đó số lượng người phải tiếp nhận từ các Ban khác về quá nhiều (24 người) mà không có nguồn kinh phí, cũng như công trình, dự án kèm theo dẫn đến mất cân đối giữa nguồn thu và chi phí", đại diện Ban QLDA chia sẻ thêm.

Xác định rõ trách nhiệm, không né tránh

Trước thực tế trên, Ban QLDA kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành xem xét bố trí trụ sở, bổ sung phương tiện, tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí; đồng thời làm rõ việc tiếp nhận các dự án chuyển tiếp từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất Minh Hóa, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Ban cũng đề nghị được giao thêm một số dự án quản lý, làm chủ đầu tư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tạo việc làm và nguồn thu ổn định để duy trì hoạt động trong thời gian tới.

Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý khiến các dự án đối diện với khó khăn.

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức buổi làm việc với Ban QLDA về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và Ban QLDA tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án trong năm 2026. Trong đó, rà soát cụ thể từng dự án, khối lượng thực hiện, tiến độ và khả năng giải ngân; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo, giao Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tập trung xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng; xác định rõ từng nội dung, trách nhiệm và thời hạn giải quyết, không để dồn công việc vào cuối năm.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án, ưu tiên xử lý những hồ sơ còn thiếu, còn vướng, bảo đảm điều kiện triển khai, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.

Các đơn vị rà soát, thực hiện việc bàn giao, chuyển giao dự án theo đúng thẩm quyền và quyết định của cấp có thẩm quyền; làm rõ các hồ sơ còn tồn đọng, các khoản nợ chưa được xử lý, xác định nguyên nhân và phương án giải quyết cụ thể. Đồng thời, rà soát, đề xuất bảo đảm kinh phí, phương tiện, trụ sở và các điều kiện cần thiết để Ban QLDA tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai các dự án.