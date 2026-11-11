Ban QLDA Long Phú 1 ký kết hợp đồng Gói thầu T7.4, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án

Gói thầu T7.4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Long Phú 1, thực hiện các hạng mục then chốt của hệ thống tuabin - máy phát, tạo tiền đề cho việc hoàn thành lắp đặt, thử nghiệm và đưa tổ máy vào vận hành.

Lãnh đạo Ban QLDA Long Phú 1 và HEI ký kết hợp đồng triển khai Gói thầu T7.4.

Việc ký kết hợp đồng là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Ban Quản lý dự án trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thiết bị, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu trọng yếu trên đường găng.

Đây là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa NMNĐ Long Phú 1 đi vào vận hành, sẵn sàng phát điện trong năm 2027, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Đại diện HEI phát biểu tại lễ ký.