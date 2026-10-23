Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tam Thắng Thông báo

1. “ Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng đang thực hiện giải quyết đơn đề nghị nhận tiền của một số hộ gia đình, cá nhân (mua đất của ông (bà) Bùi Thị Thắm (bà Thắm đã chết) và hàng thừa kế theo pháp luật) tại khu vực hẻm 1216/57/23T đường 30/4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc diện tích đất 1.469,9 m2 đã được UBND thành phố Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận QSD đất số BB 525947 ngày 09/4/2010 cho ông (bà) Bùi Thị Thắm sau đó bà Thắm Chuyển nhượng cho 12 người khác được Văn phòng công chứng xác nhận ngày 07/5/2011 và chuyển nhượng không qua công chứng cho một số người thuộc thửa đất số 26542.67.05, tờ bản đồ số 67 mà UBND thành phố Vũng Tàu đã thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30/08/2017 khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII.

2. Phê duyệt Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền bồi thường:

Ngày 30/8/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ bà Bùi Thị Thắm và các ông (bà) có liên quan địa chỉ thu hồi: Phường 12, thành phố Vũng Tàu do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Ngày 17/5/2019, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2268/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung tên tại Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30/8/2017.

Ngày 26/2/2026, UBND phường Phước ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung cho 84 trường hợp hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu. (kèm theo phương án chi tiết).

3. Quá trình giải quyết đơn:

Theo bảng phân chia của các hộ dân cung cấp được văn phòng công chứng Thắng Nhất xác nhận ngày 09/5/2011 phân chia diện tích cho các hộ có 12 hộ mua đất chưa có hộ ông Trịnh minh Cần – Phạm Thị Nga đồng thời ngày ông Cần bà Nga có đơn xin nhận tiền tuy nhiên tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung tên tại Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 có 13 hộ do có sự mâu thuẫn về tổng số hộ mua đất và diện tích đất của bà Bùi Thị Thắm.

Ngày 11/8/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng có giấy mời số 298/GM-BQLDA về việc Thống nhất bảng phân chia diện tích đất thu hồi của các hộ dân mua đất của bà Bùi Thị Thắm Theo Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu và Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 về việc phê duyệt bổ sung cho 84 trường hợp hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu. (kèm theo phương án chi tiết).

Tại buổi làm việc ngày 14/8/2026 có ông Vũ Kim Thắng; Ông (bà) Vũ Hoàng Nam; Ông (bà) Nguyễn Mậu Trung; Ông (bà) Nguyễn Văn Anh - Nguyễn Thị Thuý đồng ý Cắt giảm 07,0m2 đất theo bảng phân chia được văn phòng công chứng Thắng Nhất xác nhận ngày 09/5/2011 sang cho Ông (bà) Trịnh Minh Cần - Phạm Thị Nga nhận tiền theo diện tích trên. Còn Ông (bà) Trần Xuân Lãng không đồng ý mà vẫn giũ nguyên theo bảng phân chia được văn phòng công chứng Thắng Nhất xác nhận ngày 09/5/2011.

Đề nghị các Ông (Bà) có tên tại Quyết định phê duyệt của UBND thành phố Vũng Tàu nêu trên và các hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan (nếu có) biết liên hệ cung cấp hồ sơ mua, bán tại vị trí nêu trên (nếu có). Liên hệ ông Nguyễn Thanh Phong, số điện thoại: 078.992.5959; ông Đinh Văn Phong, số điện thoại: 0933.8718.65 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - Địa chỉ liên hệ: số 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau 10 ngày kể từ ngày đăng Thông báo (03 kỳ liên tiếp) này trên Báo Sài gòn giải phóng, bà ông (bà) Bùi Thị Thắm (bà Thắm đã chết) và hàng thừa kế theo pháp luật) và các ông bà có liên quan không có ý kiến phản hồi, không liên hệ cung cấp hồ sơ như trên thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đơn đề nghị nhận tiền, có tên tại Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND thành phố Vũng Tàu và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Vũ Kim Thắng; Ông (bà) Vũ Hoàng Nam; Ông (bà) Nguyễn Mậu Trung; Ông (bà) Nguyễn Văn Anh - Nguyễn Thị Thuý Ông (bà) Trần Xuân Lãng phần diện tích đất trên. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng không chịu trách nhiệm đối với mọi thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân có liên quan.”