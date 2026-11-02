Ban QLDA 7 tăng tốc giải ngân những tháng cuối năm

Thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đại diện Ban QLDA 7 cho biết, năm 2026, đơn vị được giao kế hoạch vốn hơn 2.900 tỷ đồng (bao gồm 2.232 tỷ đồng vốn 2026 và 695 tỷ đồng vốn 2025 kéo dài).

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong do Ban QLDA 7 làm chủ đầu tư (Ảnh: Tưởng Cao Sơn).

Theo kế hoạch điều chỉnh đã báo cáo và được Bộ Xây dựng chấp thuận, kế hoạch vốn Ban phải giải ngân là hơn 2.700 tỷ đồng (giảm 214 tỷ đồng do hết nhiệm vụ chi).

Tính đến hết tháng 10/2026, giá trị giải ngân của Ban đạt gần 2.100 tỷ đồng, tương ứng gần 72% so với kế hoạch được giao ban đầu và hơn 77% so với kế hoạch điều chỉnh. Các dự án được bố trí vốn đều giải ngân vượt tiến độ so với kế hoạch đăng ký hàng tháng

Nhìn nhận về thách thức trong công tác giải ngân vốn, lãnh đạo Ban QLDA 7 cho biết, hiện nay, dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào khai thác.

Giá trị giải ngân còn lại chủ yếu là các khoản thanh toán, quyết toán hợp đồng, nên tiến độ giải ngân phụ thuộc lớn vào việc hoàn thiện hồ sơ và thủ tục. Khó khăn lớn nhất là công tác hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán. Khối lượng hồ sơ lớn, yêu cầu chặt chẽ về pháp lý và số liệu, trong khi tiến độ thực hiện của một số nhà thầu còn chậm.

Bên cạnh đó, một số khoản thanh toán phải phối hợp với nhiều bên liên quan như chi phí bảo hiểm công trình cần sự xác nhận, thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và nhà thầu.

Một số hạng mục áp dụng đơn giá tạm tính phải chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn giá chính thức mới đủ cơ sở thanh toán phần giá trị còn lại.

Riêng hệ thống giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe có yêu cầu đồng bộ cao. Hệ thống phải kết nối, tích hợp với trung tâm quản lý, điều hành giao thông và hệ thống của các dự án liền kề nên việc hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao và thanh toán phụ thuộc vào tiến độ phối hợp giữa nhiều chủ thể.

"Đây là những điểm nghẽn chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của đơn vị. Ban QLDA 7 đang chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu, tư vấn tập trung hoàn thiện hồ sơ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy nhanh thủ tục giải ngân", lãnh đạo Ban QLDA 7 chia sẻ.

Khẳng định đơn vị sẽ sẽ giải ngân hết số vốn đã đăng ký điều chỉnh, theo đại diện Ban QLDA 7, từ con số 2.096 tỷ đồng dự kiến giải ngân đến hết tháng 10, sang tháng 11 đơn vị dự kiến giải ngân thêm 187 tỷ đồng, đến tháng 12/2026 giải ngân thêm 221 tỷ đồng, sang tháng 1/2027 sẽ giải ngân 209 tỷ đồng còn lại.

Đáp ứng mục tiêu trên, Ban QLDA 7 sẽ bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, gói thầu và từng tháng, gắn trách nhiệm cụ thể với từng phòng, từng cán bộ phụ trách; kiểm điểm tiến độ hàng tuần để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

"Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu, tư vấn bố trí đủ nhân lực để hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán; Khối lượng nghiệm thu đến đâu thì lập hồ sơ thanh toán đến đó, không để dồn vào cuối năm; chủ động phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan thẩm định và phê duyệt đơn giá, Kho bạc Nhà nước cùng các đơn vị liên quan để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục. Trọng tâm là các khoản thanh toán chi phí bảo hiểm công trình và các hạng mục đang áp dụng đơn giá tạm tính", đại diện Ban QLDA 7 thông tin.