Họp bàn phương án triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án CT.03, địa phận tỉnh Sơn La.

Dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Chiềng Cơi và các xã: Mai Sơn, Chiềng Mung, Chiềng Mai, Mường Chanh, Muổi Nọi. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo các xã, phường dự họp trực tiếp.

Dự án CT.03 đoạn qua tỉnh Sơn La dự kiến dài 179,5 km, sử dụng khoảng 2.230 ha đất các loại, trong đó có 325,53 ha đất rừng phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến 4.968 hộ gia đình, cá nhân và 32 tổ chức; bố trí 26 điểm tái định cư tập trung cho khoảng 920 hộ, di dời gần 600 mồ mả. Ngoài ra, dự kiến thu hồi khoảng 749,5 ha đất làm bãi đổ thải, đáp ứng khối lượng đổ thải khoảng 99 triệu m³; sử dụng khoảng 102 ha đất làm đường công vụ, đường tránh, trong đó tận dụng, nâng cấp, mở rộng khoảng 63 km đường hiện có.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tập trung thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hướng tuyến, nút giao, hầm chui dân sinh, bãi đổ thải, đường công vụ và công tác tái định cư. Trong đó, đề nghị điều chỉnh cục bộ hướng tuyến phù hợp với quy hoạch địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến các công trình công cộng, trường học, cơ sở tín ngưỡng; bổ sung nút giao, đường gom, hầm chui dân sinh, bảo đảm kết nối giao thông, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, tránh chia cắt địa bàn. Đồng thời, bổ sung các bãi đổ thải, bảo đảm an toàn khu vực hạ lưu, gắn với phương án sử dụng mặt bằng sau đổ thải để phát triển kinh tế; xem xét ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên toàn tuyến phù hợp với thực tế địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên; phấn đấu hoàn thành kiểm đếm sơ bộ, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15/3, tạo điều kiện khởi công gói thầu đầu tiên chậm nhất vào ngày 30/4. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm đếm chính xác đất đai, tài sản; chủ động giải phóng mặt bằng, rà soát nhu cầu và bố trí tái định cư, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, an toàn, ổn định đời sống, sinh kế cho người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng quy trình giải phóng mặt bằng thống nhất trên toàn tuyến qua 18 xã, phường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, thủ tục.