Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội: Chuyên nghiệp hóa trong mọi hoạt động, trọn vẹn nghĩa tình Thủ đô

Từ tiền thân là Phòng Công tác nghĩa trang được thành lập năm 1960, đến ngày 17-11-1987 chính thức mang tên Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội theo Quyết định số 4981/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội đã trải qua hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển. Qua từng giai đoạn, Ban từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện các dịch vụ công về tang lễ, nghĩa trang và hỏa táng; góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, chuẩn hóa chất lượng phục vụ và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Thủ đô.

Đằng sau mỗi lễ tang được tổ chức trang nghiêm, mỗi ca hỏa táng được vận hành an toàn hay mỗi phần mộ được quản lý chu đáo là một quy trình phục vụ đòi hỏi sự chính xác, tận tâm và trách nhiệm cao. Chính từ những công việc đặc thù ấy, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội đang từng bước chuyên nghiệp hóa toàn diện hoạt động, lấy sự tôn nghiêm dành cho người đã khuất và sự an tâm của thân nhân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Chuẩn hóa quy trình, minh bạch dịch vụ

Khi tang gia bối rối, các gia đình thường chịu nhiều áp lực và lúng túng trong việc chuẩn bị các nghi thức hậu sự. Nắm bắt được thực tế đó, cùng với việc thực hiện Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng nghĩa trang và Quyết định số 93/2026/QĐ-UBND về quản lý một số hoạt động nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng của UBND thành phố Hà Nội, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tập trung chuẩn hóa hoạt động tư vấn, tiếp nhận, ký hợp đồng và phối hợp phục vụ theo quy trình thống nhất.

Điểm dịch vụ công số 1. Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội. Ảnh: Anh

Ngay từ khâu đầu tiên, người dân được hướng dẫn rõ về thủ tục, loại hình dịch vụ, mức giá và trình tự thực hiện để chủ động lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Việc công khai thông tin, xác định rõ đầu mối và trách nhiệm ở từng công đoạn giúp gia đình hạn chế đi lại, đồng thời thuận tiện theo dõi chi phí, tiến độ và chất lượng phục vụ. Từ tiếp nhận thông tin, tư vấn, ký hợp đồng đến tổ chức tang lễ, hỏa táng và an táng, các khâu được kết nối theo một quy trình thống nhất, bảo đảm phối hợp chặt chẽ và thông suốt. Sự chuyên nghiệp vì thế không chỉ nằm ở cách tổ chức công việc, mà còn thể hiện trong thái độ tận tâm, trách nhiệm và sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, nhân viên với mỗi gia đình trong thời điểm cần được sẻ chia và hỗ trợ nhất.

Cùng với chuẩn hóa quy trình phục vụ, công tác quản trị kỹ thuật tại các cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ ngày càng gắn với yêu cầu kiểm soát an toàn, tiến độ và tính chính xác.

Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển - Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội. Ảnh: Anh Hoàn

Đi đôi với việc chuẩn hóa quy trình điều hành, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tiếp tục đầu tư, nâng cấp mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, phục vụ nhu cầu tổ chức tang lễ, hỏa táng và an táng theo hướng xanh, thông minh, văn minh, tiết kiệm quỹ đất và thân thiện với môi trường. Đơn vị hiện quản lý một hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ bao gồm các nhà tang lễ như Nhà tang lễ thành phố 125 Phùng Hưng, Nhà tang lễ Cầu Giấy, Nhà tang lễ Thanh Trì và Nhà tang lễ Đông Anh; Đài Hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển với 14 lò hỏa táng; cùng các khu nghĩa trang như Văn Điển, Yên Kỳ, Thanh Tước, Mai Dịch và phần đất quản lý tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng...

Điểm tựa an sinh vững chắc và đạo lý đền ơn đáp nghĩa

Không chỉ thực hiện vai trò cung ứng dịch vụ công ích đô thị, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội còn trực tiếp triển khai các chính sách an sinh xã hội của thành phố đến với người dân. Nhằm khuyến khích lựa chọn hình thức hỏa táng văn minh, chính sách hỗ trợ kinh phí hỏa táng được Ban thực hiện thông qua cơ chế thanh toán bù trừ trực tiếp khi ký hợp đồng dịch vụ theo quy định. Với những trường hợp đủ điều kiện, khoản hỗ trợ được khấu trừ vào chi phí dịch vụ, giúp gia đình giảm gánh nặng tài chính và bớt các khâu thanh toán không cần thiết.

Cùng với chính sách an sinh diện rộng, công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng hàng đầu của đơn vị. Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội nhận tổ chức các tang lễ cấp cao dành cho cán bộ lãnh đạo tiền bối cách mạng, cán bộ trung và cao cấp, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang, bảo đảm nghi thức trang trọng, chuẩn mực. Công tác chăm sóc, duy tu phần mộ tại các nghĩa trang như Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi được thực hiện thường xuyên, gắn với trách nhiệm gìn giữ không gian tưởng niệm. Ngay sau khi hoàn thành quy trình chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành, Ban đã tiến hành khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Việc chỉnh trang cảnh quan, hạ tầng và các công trình tưởng niệm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ thân nhân liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Thủ đô.

Hạ tầng, cảnh quan và các công trình tưởng niệm tại Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: Anh Hoàn

Bản chất của ngành dịch vụ tang lễ là môi trường công tác đặc thù, nơi mỗi lời nói, cử chỉ và cách xử lý công việc đều tác động trực tiếp đến tâm trạng của tang quyến. Thấu hiểu điều đó, Đảng ủy và Ban lãnh đạo đơn vị luôn đặt việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật công vụ và thái độ phục vụ ở vị trí trọng tâm. Từ việc hướng dẫn thủ tục, bố trí nghi lễ đúng giờ đến giữ gìn vệ sinh, cảnh quan và bàn giao kết quả công việc, sự chỉn chu ở những khâu nhỏ góp phần tạo nên niềm tin của người dân.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội còn chủ động mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường kết nối nghiệp vụ với các địa phương lớn trên cả nước. Hành trình chuyên nghiệp hóa trong mọi hoạt động của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội được thể hiện qua những thay đổi cụ thể: quy trình rõ ràng, dịch vụ minh bạch, vận hành an toàn, quản lý ngày càng hiện đại và đội ngũ phục vụ tận tâm. Lấy sự an tâm của người dân làm thước đo chất lượng, Ban tiếp tục hài hòa các yêu cầu quản lý đô thị hiện đại với các giá trị văn hóa truyền thống, để mỗi lễ tiễn biệt được tổ chức trang nghiêm, mỗi phần mộ được chăm sóc chu đáo và mỗi gia đình được đồng hành bằng trách nhiệm, sự tôn trọng cùng nghĩa tình Thủ đô./.