Bản Phúc phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư văn minh

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại bản Phúc, xã Tạ Khoa.

Đông đảo cán bộ, nhân dân bản Phúc dự Ngày hội

Bản Phúc hiện có 327 hộ, với 1.338 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong bản tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hóa. Hiện, bản có 9 ha ruộng nước, 265 ha ngô, 182 ha sắn; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 19.000 con.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo dự ngày hội

Nhân dân bản Phúc dự Ngày hội

Cùng với phát triển sản xuất, bản có 275 người đi làm ăn xa, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Thu nhập bình quân đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; bản Phúc chỉ còn 5 hộ nghèo và đang tiếp tục nỗ lực giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo phát biểu tại ngày hội.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân tích cực đóng góp công sức, tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng. Đến nay, 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 96,4% số hộ có chuồng trại bảo đảm theo quy định; trên 95% số hộ có công trình phụ đạt tiêu chuẩn.

Đồng chí Bí thư Chi bộ bản Phúc báo cáo công tác thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”

Các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Toàn bản có 310 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 95%. Phong trào Phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai tích cực, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên tại khu dân cư.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Phúc

Lãnh đạo xã Tạ Khoa tặng quà cho nhân dân bản Phúc

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Phúc đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị Chi ủy, Ban quản lý, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu xây dựng bản Phúc trở thành điểm sáng về khu dân cư văn minh, an toàn của xã.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo vui hội với bà con bản Phúc

Vòng xòa đoàn kết tại ngày hội

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng nhân dân bản Phúc.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội