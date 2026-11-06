Bản Phiêng Chá tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Đại biểu dự ngày hội.

Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban chuyên môn của xã và đông đảo nhân dân bản Phiêng Chá.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Bản Phiêng Chá có 231 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Lự và dân tộc Thái. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận đã tích cực phối hợp với chi bộ, trưởng bản và các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân trong bản hăng hái tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân quan tâm hưởng ứng.

Trong phát triển kinh tế, nhân dân trong bản tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 61 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 277 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng/người/năm. Hiện bản còn 23 hộ nghèo, 46 hộ cận nghèo; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã tặng giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu của bản Phiêng Chá thực hiện phong trào thi đua năm 2026.

Mô hình "Khu dân cư không ma túy” bản Phiêng Chá ra mắt tại ngày hội.

Tại ngày hội, UBND xã Nậm Tăm trao tặng danh hiệu “Bản văn hóa năm 2026” cho bản Phiêng Chá và danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2026” cho 221 hộ gia đình. Ủy ban MTTQ xã tặng giấy khen cho 5 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2026. Đồng thời, bản tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư không có ma túy năm 2026.

Đồng chí Vũ Xuân Thức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Tăm phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Xuân Thức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Tăm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà chi bộ, bản và nhân dân bản Phiêng Chá đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhân dân trong bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, công tác tốt; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Lự; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Bà con bản Phiêng Chá thi đấu môn thể thao dân tộc ném còn tại ngày hội.

...thi đấu môn kéo co tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như kéo co, ném còn, đẩy gậy đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ.