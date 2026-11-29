Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết, gồm: Quy định phân cấp cho UBND tỉnh và HĐND cấp xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Bãi bỏ Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp cho UBND tỉnh và HĐND cấp xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, nội dung phân cấp: Phân cấp cho UBND tỉnh trong lĩnh vực tài chính, đầu tư gồm 5 nhiệm vụ; lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 2 nhiệm vụ; lĩnh vực xây dựng 2 nhiệm vụ; lĩnh vực y tế phân cấp 1 nhiệm vụ; lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2 nhiệm vụ. Đối với HĐND các xã, phường quy định phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 theo quy định.

Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến.

Tham gia ý kiến, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời trao đổi, đề nghị xem xét, điều chỉnh một số nội dung: Rà soát, nghiên cứu quy định về thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn theo Luật Ngân sách nhà nước để tham mưu phương án phân cấp phù hợp; rà soát, nghiên cứu quy định của Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để xác định lại nội dung, thẩm quyền phân cấp; sửa đổi tên, bổ sung căn cứ ban hành Nghị quyết… Với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh các đại biểu nhất trí cao vì nội dung Nghị quyết không còn phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lường Thu Hiền, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét tiếp thu, nhanh chóng chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để phục vụ cho kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVI.