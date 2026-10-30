Ban Pháp chế thẩm tra nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Đồng Nai

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Thanh Thuyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng; điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo, qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND thành phố thống nhất với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính theo tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Thanh Tùng trao đổi, thông tin về tờ trình, dự thảo nghị quyết tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Theo Ban Pháp chế, sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai quản lý, việc điều chỉnh địa giới hành chính theo đúng ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ tạo sự thống nhất giữa ranh giới quản lý vườn, địa giới hành chính và thẩm quyền quản lý nhà nước; qua đó, xác định rõ địa bàn, cơ quan chịu trách nhiệm và nguồn lực. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế tình trạng phân tán về thẩm quyền, trách nhiệm và nguồn lực. Đồng thời, tạo điều kiện tổ chức quản lý vườn thống nhất, liên tục, kịp thời; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và định hướng phát triển của thành phố Đồng Nai.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố và cơ quan có liên quan phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để hoàn thiện các văn bản, hồ sơ kỹ lưỡng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự thành phố Đồng Nai do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, Ban Pháp chế HĐND thành phố góp ý sâu về mức hỗ trợ, đối tượng áp dụng cũng như cách trình bày, thuật ngữ sử dụng để dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng.