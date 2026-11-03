Ban Pháp chế thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Đại biểu tham dự hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XI.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban Pháp chế; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

Tại hội nghị, đại biểu nghe cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo tờ trình và nội dung 2 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định chế độ, chính sách khác hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo giải trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách khác hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về hai nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp, gồm: giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp; chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp. Đồng thời, cần xác định rõ nhóm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất với các quy định cụ thể trong dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu cũng lưu ý, cần thống nhất đối tượng được hỗ trợ, không mở rộng đối tượng theo hướng mở, cũng như tránh việc áp dụng chính sách theo kiểu “chính sách khác”.

Bà Phạm Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo giải trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành.

Đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành, đại biểu đề nghị rà soát một số văn bản, xác định chính xác thẩm quyền bãi bỏ, bảo đảm tính chặt chẽ và phù hợp quy định.

Ông Hoàng Đình Liêm, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất về sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, sớm hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, báo cáo Ban trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp./.