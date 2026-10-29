Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM họp phiên đầu tiên sau ra mắt

Thượng tọa Thích Nhuận Trí phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc cho biết, sau khi ra mắt các ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ngày 9-10-2026, Ban Pháp chế - Kiểm soát tổ chức phiên họp đầu tiên nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm.

Theo Thượng tọa Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, cơ cấu nhân sự và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chư tôn đức dựa trên năng lực và kinh nghiệm thực tế. Do vậy, Thượng tọa Trưởng ban mong muốn chư tôn đức cùng đóng góp ý kiến để hoàn thiện phương hướng hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ mới.

Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó ban đóng góp ý kiến xây dựng

Sau lời phát biểu định hướng của Thượng tọa Trưởng ban, chư tôn đức thành viên đã lắng nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo phương hướng hoạt động. Trong tinh thần hòa hợp, chư tôn đức cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện định hướng Phật sự chung của Ban trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến tâm huyết được chư tôn đức đóng góp trong chương trình Phật sự

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng đã thông qua lịch trực Văn phòng Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; đóng góp kính phí cúng dường Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM.

Một số hình ảnh buổi họp:

Đại đức Thích Vạn Ngưỡng, Chánh Thư ký Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM

Đại đức Thích Toàn Nghĩa, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM triển khai dự kiến phương hướng hoạt động Phật sự

Chư tôn đức thành viên đóng góp ý kiến trong chương trình hoạt động Phật sự của Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM