Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra phương án giao biên chế đối với các cơ quan chính quyền cấp tỉnh và xã

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Dự cuộc họp có đồng chí Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo, thành viên Ban Pháp chế tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Điều chỉnh biên chế theo khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn

Theo dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp xã năm 2026, tổng biên chế được giao là 7.134 người, trong đó, cấp tỉnh được giao 1.787 biên chế, tăng 43 biên chế so với giao đầu năm; cấp xã có 5.347 biên chế, giảm 39 biên chế so với số tạm giao đầu năm.

Cuộc thẩm tra tập trung làm rõ căn cứ pháp lý và thực tiễn giao biên chế; đặc biệt là điều chỉnh tăng, giảm giữa cấp tỉnh và cấp xã; giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Các thành viên nêu ý kiến tại cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, việc điều chỉnh biên chế cấp tỉnh được xây dựng trên cơ sở khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị, nhất là những nhiệm vụ phát sinh hoặc gia tăng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, có 9 sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh được bổ sung tổng 43 biên chế, gồm Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam 10 biên chế; Sở Giáo dục và Đào tạo 10 biên chế; Sở Tài chính 6 biên chế; Sở Nông nghiệp và Môi trường 5 biên chế; Sở Nội vụ 4 biên chế; Sở Ngoại vụ 3 biên chế; Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi đơn vị tăng 2 biên chế; Sở Tư pháp 1 biên chế.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với bổ sung nhân lực, phương án còn điều chuyển 6 biên chế từ Văn phòng Ban An toàn giao thông sang Sở Xây dựng do giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh; điều chuyển 6 biên chế từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định mới của Chính phủ.

Đối với cấp xã, phương án giao biên chế những tháng cuối năm 2026 đảm bảo quy định của cấp trên; đồng thời thực hiện lộ trình giảm dần số lượng dôi dư, không bổ sung thêm. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện có 36/130 xã, phường dôi dư tổng cộng 123 cán bộ, công chức theo quy định của Trung ương.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng giải trình một số vấn đề được đặt ra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Thực tế này đặt ra yêu cầu không chỉ phân bổ đủ số lượng theo tổng biên chế được giao, mà còn phải tiếp tục rà soát, bố trí nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc tại từng địa phương. Trong điều kiện nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền về cơ sở, việc điều chỉnh biên chế cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy và năng lực thực thi công vụ, tránh tình trạng nơi thừa nhân lực nhưng nơi khác gặp khó khăn trong giải quyết công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến thẩm tra về giao biên chế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, cần quan tâm vấn đề thực tiễn hiện nay ở cấp xã, nhất là địa bàn miền núi, khó khăn còn thiếu cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các lĩnh vực có chuyên môn chuyên sâu về tài chính, đầu tư, xây dựng, đất đai. Vì vậy, đề nghị Sở Nội vụ tập trung tham mưu tuyển dụng, đồng thời quyết liệt luân chuyển cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, đảm bảo về số lượng cho cơ sở vận hành hiệu quả hơn.

Bổ sung nhân lực cho giáo dục và dịch vụ công ở cơ sở

Đối với dự thảo Nghị quyết về giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026; UBND tỉnh đề xuất giao 56.653 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong năm 2026, trong đó cấp tỉnh là 10.931 người và cấp xã 45.722 người.

Nhu cầu bổ sung tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục và hoạt động cung ứng dịch vụ công tại cấp xã. Cụ thể, dự kiến bổ sung 64 biên chế viên chức để thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Trần Quốc Hoàn; 741 biên chế cho các cơ sở giáo dục có số lớp, số học sinh tăng; 136 biên chế cho các Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã nhằm bảo đảm định mức nhân lực dự kiến theo phân loại đơn vị hành chính.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Duy Thanh giải trình ý kiến về phân bổ nguồn lực thực hiện chương trình phòng, chống ma túy. Ảnh: Mai Hoa

Vấn đề được các thành viên dự họp quan tâm về hiệu quả của việc giao biên chế không chỉ được đánh giá bằng số lượng nhân lực được bổ sung hay cắt giảm, mà còn ở mức độ phù hợp giữa vị trí việc làm, năng lực cán bộ, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện. Vì vậy, quá trình phân bổ cần gắn với rà soát vị trí việc làm, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm quản lý, sử dụng biên chế.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trước khi trình kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn vốn ngân sách Trung ương với tổng số 42 tỷ đồng.