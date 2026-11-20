Các đại biểu dự cuộc thẩm tra

Dự cuộc thẩm tra có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo TAND tỉnh trình bày báo cáo tại cuộc thẩm tra

Trong chương trình, ban đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định giao bổ sung biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2026 và thẩm tra các báo cáo gồm: báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; báo cáo của các đơn vị: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh về công tác năm 2026, nhiệm vụ năm 2027.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm

Đồng thời, ban cũng thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã năm 2026; báo cáo về tình hình tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh; báo cáo về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026; báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc thẩm tra

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại cuộc thẩm tra

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và nghe các cơ quan trình bày, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung thẩm tra.

Các nội dung trao đổi, thảo luận liên quan đến việc rà soát, thống nhất số liệu giữa các báo cáo của các cơ quan; đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2027 đối với các báo cáo; làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, nguồn lực bảo đảm và thời điểm có hiệu lực thi hành đối với dự thảo nghị quyết...

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh trao đổi một số nội dung tại cuộc thẩm tra

Cũng trong cuộc thẩm tra, lãnh đạo các cơ quan trình đã trao đổi, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm và tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận cuộc thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên trong ban và các đại biểu dự họp, đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết và hồ sơ liên quan gửi Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm đúng thời gian quy định.