Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XX

Đồng chí Đinh Đức Lân - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân phát biểu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thẩm tra dự thảo nghị quyết bãi bỏ 2 nghị quyết do HĐND tỉnh Hòa Bình (trước đây) ban hành. Theo đó, Nghị quyết số 373/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không còn phù hợp với tình hình thực tiễn sau hợp nhất tỉnh. Tỉnh chưa có khả năng bố trí kinh phí thực hiện chính sách; đồng thời, một số tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kỹ thuật liên quan chưa được ban hành, chưa đủ cơ sở triển khai.

Nghị quyết số 298/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Qua thẩm tra cho thấy các chức danh, đối tượng điều chỉnh của nghị quyết cơ bản đã được bãi bỏ hoặc thay thế bởi các văn bản pháp luật liên quan. Hai chức danh còn lại là nhân viên thú y và nhân viên khuyến nông - khuyến lâm cũng đã được sắp xếp, bố trí trong Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã. Vì vậy, việc bãi bỏ toàn bộ nghị quyết là cần thiết, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo nghị quyết bãi bỏ 2 nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình (trước đây).

Tại hội nghị, các thành viên Ban Pháp chế đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết; đánh giá tính pháp lý, cơ sở thực tiễn, sự cần thiết của việc bãi bỏ các nghị quyết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp; tiếp tục rà soát chặt chẽ căn cứ pháp lý, hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, thể thức văn bản để trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XX xem xét, quyết nghị theo quy định.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn kịp thời hướng dẫn, triển khai đồng bộ các chính sách thay thế, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các đối tượng liên quan sau khi nghị quyết bãi bỏ có hiệu lực.