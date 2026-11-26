Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Pháp chế thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết tạm giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Cao Bằng năm 2027; Nghị quyết tạm phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2027; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; Nghị quyết ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của HĐND tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và nghe đại diện các cơ quan trình bày, các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm tra. Trong đó, tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý, rà soát tên gọi, hoàn thiện hồ sơ tạm giao biên chế năm 2027; làm rõ kết quả và giải pháp sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư ở cấp xã, bảo đảm đúng chỉ tiêu được giao. Các đại biểu cũng cho ý kiến, đánh giá tính pháp lý, cơ sở thực tiễn, sự cần thiết của việc bãi bỏ các nghị quyết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của HĐND tỉnh, các đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền, quy trình tiêu hủy tài liệu trong từng trường hợp, chỉnh sửa các nội dung trùng lặp về bảo mật và kiểm tra. Đồng thời, bổ sung biện pháp quản lý, phân quyền truy cập, kiểm soát việc khai thác tài liệu mật trên môi trường điện tử.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp; tiếp tục rà soát chặt chẽ căn cứ pháp lý, hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, thể thức văn bản để trình kỳ họp thường lệ cuối năm xem xét, quyết nghị theo quy định.