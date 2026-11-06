Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề)

Tham dự cuộc họp có đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu nghe cơ quan soạn thảo trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch HĐND Bế Minh Đức phát biểu tại cuộc họp.

Việc xây dựng Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh nhằm thay thế Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh, thể chế hóa các chủ trương, quy định mới của Trung ương và Tỉnh ủy, như Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2026 - 2030. Đặc biệt, việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa mức chi bồi dưỡng mới theo Thông tư số 65/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 27/7/2026, theo hướng cao hơn và phù hợp với thực tiễn, khắc phục những bất cập của mô hình cũ, như mức chi tại cấp xã trước đây còn thấp. Dự thảo đề xuất mức chi bồi dưỡng là 200 nghìn đồng/ngày/người đối với trường hợp chưa hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề và 150 nghìn đồng/ngày/người đối với trường hợp đang hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân; mức 100 nghìn đồng/ngày/người đối với các lực lượng phối hợp.

Việc bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của UBND tỉnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý và nội dung các dự thảo nghị quyết do cơ quan soạn thảo trình bày. Các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến sâu vào dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Các ý kiến tập trung rà soát kỹ lưỡng về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đảm bảo bao quát đầy đủ từ cấp tỉnh đến cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập, tính khả thi và nguồn kinh phí bảo đảm từ ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ căn cứ tính toán mức chi, nguyên tắc tính hưởng chế độ dựa trên thời gian thực tế, nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch, công bằng và thuận lợi trong công tác thanh quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định pháp luật.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân phát biểu kết luận cuộc họp.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cơ quan soạn thảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự thảo nghị quyết đảm bảo quy trình theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu dự họp; khẩn trương rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản đảm bảo chặt chẽ về câu chữ, chuẩn xác về căn cứ pháp lý và phù hợp với điều kiện cân đối ngân sách của địa phương. Ban Pháp chế sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét, quyết định theo đúng thời gian quy định.