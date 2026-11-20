Các đại biểu dự cuộc thẩm tra

Các đại biểu dự cuộc thẩm tra

Dự cuộc thẩm tra có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày dự thảo nghị quyết tại cuộc thẩm tra

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày dự thảo nghị quyết tại cuộc thẩm tra

Trong chương trình, ban đã tiến hành thẩm tra các nội dung gồm: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Đề án xây dựng trụ sở làm việc, trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc thẩm tra

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và nghe đại diện các cơ quan trình bày, các đại biểu dự họp đã trao đổi, đóng góp ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm tra. Trong đó, tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời, rà soát quy định về việc sử dụng các phương tiện, thiết bị phục vụ công việc, bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn an toàn trong quá trình xử lý thông tin, tài liệu mật.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc thẩm tra

Đối với Đề án xây dựng trụ sở làm việc, trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, các đại biểu cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ hơn cơ sở xây dựng đề án; rà soát số liệu, danh mục công trình và lộ trình thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, nguyên tắc đầu tư, mục tiêu cần được cụ thể hóa để thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả.

Đối với báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh cần làm rõ kết quả giải quyết từng kiến nghị, những nội dung đã thực hiện, đang triển khai và chưa giải quyết được. Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc thẩm tra

Kết luận cuộc thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên trong ban và các đại biểu dự họp; khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo và hồ sơ liên quan.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ mười khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031.