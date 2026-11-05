Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị thẩm tra nội dung tờ trình về việc đề nghị ban hành bãi bỏ Nghị quyết số 137/2025/NQ-HĐND ngày 18/10/2025 của HĐND tỉnh Sơn La quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm 01/7/2025.

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào: Bố cục trình bày của nội dung tờ trình; đối tượng được chi trả chính sách; kinh phí thực hiện chi trả...

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện tờ trình nghị quyết đảm bảo nội dung, phạm vi, đối tượng, thể thức và có báo cáo bổ sung kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/2025/NQ-HĐND ngày 18/10/2025 của HĐND tỉnh Sơn La để trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 -2031.