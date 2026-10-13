Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 4
Ngày 13/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.
Hội nghị thẩm tra các nội dung tờ trình, dự thảo trình Kỳ họp chuyên đề, gồm: Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên, nội dung, mức chi, mức kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 3 Nghị quyết số 76/2024/NQ-HĐND ngày 31/1/2024 của HĐND tỉnh quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về bố cục, cách trình bày các dự thảo, tờ trình; số lượng thành viên, mức chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; điều kiện, thủ tục tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động của đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết, bảo đảm đầy đủ nội dung, phạm vi, đối tượng áp dụng và đúng thể thức văn bản để trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/dien-dan-cu-tri/ban-phap-che-hdnd-tinh-tham-tra-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-chuyen-de-thu-4-75xN299vR.html