Tham dự có đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo quan trọng, gồm: Đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2027; đánh giá tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Các báo cáo kết quả công tác năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh.

Xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 (theo lĩnh vực Ban Pháp chế phụ trách); báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 4 và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm.

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các báo cáo. Tuy nhiên, để bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và sát thực tiễn, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, thống nhất số liệu giữa báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề; làm rõ hạn chế trong cải cách hành chính, bố trí nhân sự sau sắp xếp; trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, đánh giá hiệu quả kiểm tra nội bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác trong phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Về công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động tư pháp, các ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tình hình an ninh biên giới, nguyên nhân gia tăng một số loại tội phạm, nhất là các vụ việc liên quan người dưới 18 tuổi; làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu điều tra và việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, cần làm rõ những hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở, tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nông Văn Tuân đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp; rà soát, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Trong đó, chú trọng bảo đảm căn cứ pháp lý, tính thống nhất của số liệu, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp khắc phục đối với những vấn đề còn vướng mắc. Đối với các dự thảo nghị quyết, cần tiếp tục hoàn thiện nội dung, hồ sơ, thể thức và quy trình ban hành, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi, đáp ứng yêu cầu trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét, quyết nghị.