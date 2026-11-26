Dự họp có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh phiên họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra 7 báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo kết quả công tác năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tỉnh Tuyên Quang năm 2026.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị dự họp thẩm tra.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung đánh giá trong các dự thảo báo cáo. Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, đại biểu chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề nghị các cơ quan soạn thảo rà soát, chuẩn xác lại một số số liệu thống kê, bảo đảm tính thống nhất giữa các báo cáo; bổ sung các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn hơn để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2027.

Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng chí đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu tại cuộc họp; khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung số liệu và hoàn thiện nội dung các báo cáo bảo đảm chất lượng, đúng quy định để trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ bảy sắp tới.