Tại cuộc họp, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết, gồm: Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chế độ hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn liên ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; mức hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp và người tham gia hoạt động giám định tư pháp; mức hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh; quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030.

Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra, xem xét các nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Ảnh: Nguyễn Nam

Đây là những chính sách liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan, lực lượng thực thi nhiệm vụ, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Nguyễn Nam

Các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại buổi thẩm tra. Ảnh: Nguyễn Nam

Tại phiên thẩm tra, các đại biểu tập trung phân tích phạm vi, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ và điều kiện thực hiện từng chính sách.

Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thống nhất với các quy định hiện hành, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tính toán nguồn kinh phí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Nguyễn Nam

Đối với chính sách ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, cần xác định cụ thể ngành, lĩnh vực trọng tâm, sát với nhu cầu và định hướng phát triển của địa phương.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tham dự cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Nguyễn Nam

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành 5 dự thảo nghị quyết. Đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu, tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Nam

Các quy định cần bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6.