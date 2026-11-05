Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại phường Nha Trang

Ngày 5-11, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành giám sát chuyên đề về “Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân” trên địa bàn phường Nha Trang.

Quang cảnh buổi giám sát.

Từ ngày 1-7-2025 đến 30-9-2026, phường Nha Trang tiếp nhận 629 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) lần đầu. Trong đó, có 529 lượt hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay, địa phương đã cấp GCN lần đầu cho 125 trường hợp; 356 hồ sơ bị từ chối hoặc không đủ điều kiện cấp GCN; 148 hồ sơ đang được giải quyết.

Phần lớn hồ sơ bị từ chối hoặc chưa đủ điều kiện cấp GCN liên quan đến các thửa đất do ngành giao thông quản lý nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao cho địa phương. Bên cạnh đó, một số thửa đất thuộc Khu tái định cư sân bay Nha Trang (cũ) và Khu nhà ở quân đội ACC có nguồn gốc liên quan đến đất quốc phòng, chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án xử lý nên chưa đủ điều kiện cấp GCN.

Về quy trình giải quyết thủ tục hành chính, 100% hồ sơ sau khi tiếp nhận đều được phường nhập liệu, cấp mã số biên nhận và theo dõi tiến độ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%. Ngoài ra, phường Nha Trang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCN lần đầu đại trà tại Tổ dân phố Bích Đầm (đảo Hòn Tre).

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả bước đầu của địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, chủ yếu xuất phát từ lịch sử quản lý, sử dụng đất qua các thời kỳ. Đoàn giám sát đề nghị phường Nha Trang tập trung thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, rà soát và xử lý các hồ sơ tồn đọng. Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền, địa phương cần khẩn trương giải quyết; những vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, kiến nghị cụ thể đến các sở, ngành chuyên môn để được hướng dẫn tháo gỡ.

Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết dứt điểm đơn thư ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; tăng cường quản lý đất công và chủ động kiện toàn nhân sự phục vụ công tác chuyên môn. Đoàn giám sát cũng tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, phân loại và đề ra giải pháp tháo gỡ.