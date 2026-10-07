Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết

Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Sở Tài chính, Công an tỉnh. Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết. Ảnh: Hoàng Hiếu

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định tổng mức chi và mức khoán chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết này nhằm cụ thể hóa cơ chế tài chính bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tạo cơ sở pháp lý thống nhất để áp dụng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh góp ý vào dự thảo nghị quyết. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Nội dung này, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp, đơn vị soạn thảo nghị quyết rà soát lại các nội dung theo đúng trình tự, quy định của luật; cần bổ sung thêm ý kiến các cơ quan có thẩm quyền; nghiên cứu, cân đối lại về mức khoán chi đối với các nhiệm vụ, hoạt động trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp giải trình các ý kiến góp ý của đại biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Về dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Công an tỉnh soạn thảo. Nghị quyết làm cơ sở phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không dàn trải, không bình quân, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn được giao theo quy định.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận các nội dung thẩm tra dự thảo nghị quyết. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Đại diện Công an tỉnh tham dự cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đối với dự thảo nghị quyết này, các ý kiến cơ bản đồng tình các nội dung. Ban pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý; nghiên cứu, chỉnh sửa một số câu, từ trong văn bản chặt chẽ trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.