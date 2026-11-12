Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS

Theo dự thảo báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát, năm 2025, chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt 84,44%, chỉ số SIPAS đạt 78,80%, đều xếp thứ 33/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ kết quả năm 2025, ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vạn Linh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên Đoàn giám sát phát biểu thảo luận tại buổi giám sát

Theo đó, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, UBND các xã, phường triển khai tương đối toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trên 8 lĩnh vực; kịp thời ban hành kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai nhiệm vụ, chú trọng khắc phục những tiêu chí bị mất điểm năm 2025.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, một số cơ quan chủ trì chưa xây dựng phương án khắc phục đối với từng tiêu chí bị mất điểm; kết quả dự kiến nâng cao chỉ số PAR INDEX năm 2026 chưa vững chắc; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở cấp xã giảm so với năm 2025…

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi giám sát

Lãnh đạo Sở Nội vụ giải trình, làm rõ một số vấn đề thành viên Đoàn giám sát quan tâm

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo; tập trung làm rõ số liệu, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX và SIPAS trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: tỷ lệ hồ sơ quá hạn, hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân…

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, góp phần nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, cung cấp số liệu, thông tin để đoàn giám sát hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát theo quy định, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát với tình hình thực tế, đúng thẩm quyền, có tính khả thi.