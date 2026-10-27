Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Suối Hiệp

Chiều 27-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát chuyên đề: “Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân” trên địa bàn xã Suối Hiệp.

Theo báo cáo, từ ngày 1-7-2025 đến 30-9-2026, UBND xã Suối Hiệp đã tiếp nhận 1.334 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, trong đó có 159 lượt hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong 159 lượt hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, UBND xã đã hoàn thành giải quyết 30 hồ sơ, đang xử lý 10 hồ sơ; tỷ lệ số hóa đạt 100% khi toàn bộ hồ sơ đều được tiếp nhận, xử lý hoàn toàn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và phần mềm VBDLIS. Trong quá trình triển khai, địa phương không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn xã Suối Hiệp vẫn còn chậm. Nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, trong đó có sự bất hợp lý trong khâu phân công cán bộ. Đoàn giám sát yêu cầu UBND xã Suối Hiệp khẩn trương rà soát, phân loại hồ sơ theo đúng thẩm quyền. Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền địa phương như: Xác minh nguồn gốc đất, ranh giới, giấy tờ viết tay..., xã phải tập trung thẩm định và giải quyết triệt để, chấm dứt tình trạng liên tục trả lại hoặc từ chối hồ sơ làm phát sinh đơn thư khiếu nại. Đối với các vụ việc tranh chấp, vướng mắc phức tạp, cán bộ chuyên môn cần chủ động đối thoại, hướng dẫn người dân để giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật.

Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Suối Hiệp đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thiện báo cáo bổ sung, phản ánh rõ ràng những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền gửi về các sở, ngành chuyên môn để tổng hợp và đề xuất phương án tháo gỡ kịp thời.