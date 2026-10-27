Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Cam An

Sáng 27-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát chuyên đề: “Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân” trên địa bàn xã Cam An.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND xã Cam An, từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-9-2026, địa phương đã tiếp nhận 471 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó, có 258 hồ sơ được gửi trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay, UBND xã đã hoàn thành 109 hồ sơ với tổng diện tích 10,4ha, đang giải quyết 93 hồ sơ; 100% hồ sơ tiếp nhận đều được cập nhật, theo dõi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và thực hiện số hóa đầu vào đầy đủ.

Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Lãnh đạo xã Cam An phát biểu tại buổi giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn 269 hồ sơ bị từ chối giải quyết do không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Nguyên nhân chủ yếu do người dân kê khai thông tin trên đơn đăng ký chưa đầy đủ hoặc có sự chênh lệch, chưa phù hợp với hồ sơ địa chính; ranh giới đất bị chồng lấn, khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất qua các thời kỳ, hoặc đất qua chuyển nhượng nhiều lần bằng giấy tờ viết tay; nhân lực làm việc trong lĩnh vực đất đai còn mỏng trong khi diện tích và dân số địa phương rất lớn... UBND xã Cam An kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ địa phương trong việc hoàn thiện, cập nhật và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai…

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Đoàn giám sát đề nghị xã Cam An tập trung phân loại chi tiết từng nhóm hồ sơ để có giải pháp xử lý dứt điểm. Đối với các hồ sơ tồn đọng thuộc thẩm quyền cấp xã, địa phương cần chủ động rà soát và đưa ra phương án giải quyết. Đối với các trường hợp phức tạp vượt thẩm quyền, xã phải có văn bản chính thức trao đổi, tham vấn ý kiến chuyên môn từ các sở, ngành để có cơ sở pháp lý rõ ràng trước khi thực hiện. Bên cạnh đó, địa phương cần chủ động rà soát lại toàn bộ đơn thư lĩnh vực đất đai phát sinh, tăng cường đối thoại và tiếp công dân trực tiếp.

Đoàn giám sát cũng đề nghị chính quyền địa phương căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Khánh Hòa để đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường công tác quản lý đối với quỹ đất công 5% trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành giữa UBND xã với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đất đai và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân.

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