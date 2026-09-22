Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng ở phường Âu Lâu

Quang cảnh buổi giám sát.

Làm việc với đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể phường Âu Lâu và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, lãnh đạo UBND phường Âu Lâu cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã chủ động tiếp nhận, triển khai các quy định của Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh Lào Cai.

Công an phường được giao vai trò nòng cốt, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và gia đình trong quản lý, giám sát, hỗ trợ người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo phường Âu Lâu phát biểu tại buổi giám sát.

Trong kỳ báo cáo, đối với án treo, UBND phường Âu Lâu tiếp nhận và tổ chức giám sát, giáo dục 22 trường hợp, gồm 15 trường hợp chuyển từ kỳ trước và 7 trường hợp tiếp nhận mới. Đến nay, 3 trường hợp đã chấp hành xong thời gian thử thách; địa phương đang quản lý 19 trường hợp. Phường đã lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét rút ngắn thời gian thử thách đối với 6 trường hợp có nhiều tiến bộ.

Đối với cải tạo không giam giữ, phường quản lý, giám sát 14 trường hợp, gồm 3 trường hợp từ kỳ trước và 11 trường hợp tiếp nhận mới. Trong đó, 4 trường hợp đã hoàn thành thời hạn chấp hành án, hiện còn 10 trường hợp đang được quản lý. UBND phường đã lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án đối với 6 trường hợp và phối hợp thực hiện khấu trừ thu nhập đối với 10 trường hợp theo bản án của Tòa án.

Theo báo cáo, 100% hồ sơ tiếp nhận được lập, lưu trữ; việc ban hành quyết định phân công người trực tiếp giám sát, đánh giá, nhận xét định kỳ hằng tháng được duy trì. Trong thời gian báo cáo, trên địa bàn không phát sinh trường hợp tái phạm, phạm tội mới, bỏ trốn hoặc vi phạm nghĩa vụ phải xử lý hình sự.

Lãnh đạo Công an phường Âu Lâu phát biểu tại buổi giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, UBND phường Âu Lâu cũng nêu một số khó khăn, hạn chế như: cán bộ chuyên trách tại cơ sở còn kiêm nhiệm nhiều công việc; cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí phục vụ tuyên truyền còn hạn chế; một số gia đình đi làm ăn xa nên việc phối hợp giáo dục có thời điểm chưa kịp thời; một số người chấp hành án còn tâm lý tự ti, mặc cảm khi tìm kiếm việc làm.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của UBND phường Âu Lâu trong triển khai các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đồng chí Đỗ Phi Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Thời gian tới, UBND phường Âu Lâu tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người chấp hành án; đồng thời đề nghị cấp trên tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã.