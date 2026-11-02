Ban Pháp chế HĐND thành phố nâng cao chất lượng giám sát, thẩm tra

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cùng dự.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Pháp chế triển khai 3 chuyên đề giám sát thuộc chương trình công tác của ban và nhiệm vụ được giao; tổ chức 4 cuộc khảo sát chuyên đề phục vụ giám sát, thẩm tra.

Đồng thời, tham mưu Thường trực HĐND thành phố ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý bán, cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ban Pháp chế duy trì giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách; theo dõi việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố, kết luận của Thường trực HĐND thành phố và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để kịp thời tham mưu xử lý theo thẩm quyền.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ban tiếp nhận 317 đơn thuộc lĩnh vực pháp chế; đã xử lý 178 đơn, lưu 122 đơn, đề xuất giám sát 14 đơn (đã tổ chức khảo sát, giám sát 2 vụ việc) và còn 3 đơn tiếp tục xử lý.

Riêng trong tháng 9, ban tiếp nhận 68 đơn, trong đó lưu 27 đơn, hướng dẫn, trả lời 14 đơn và chuyển cơ quan chức năng xử lý 27 đơn.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Pháp chế chủ động tham mưu, phục vụ 2 kỳ họp của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 6 kỳ họp của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra 34 tờ trình, dự thảo nghị quyết và tham mưu HĐND thành phố ban hành 32 nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bên cạnh hoạt động giám sát, khảo sát và thẩm tra, Ban Pháp chế chủ động tham mưu, phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng ủy HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Riêng 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế tham mưu xử lý hơn 500 văn bản đến, ban hành 474 văn bản đi; trong quý III tiếp tục xử lý khối lượng lớn văn bản phát sinh, bảo đảm tiến độ và yêu cầu tham mưu.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Ban Pháp chế tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy HĐND thành phố, sự chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, chương trình công tác năm 2026 và các quy định của pháp luật; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, nâng cao chất lượng giám sát, thẩm tra, tham mưu và phục vụ hoạt động của HĐND thành phố, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, công tác tham mưu và các hoạt động khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh đánh giá cao kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm của Ban Pháp chế, với rất nhiều đầu việc quan trọng.

Bên cạnh đó, vẫn còn những vướng mắc cụ thể do nhân lực tham mưu còn mỏng, việc giải quyết, trả lời đơn thư vẫn còn những hạn chế nhất định.

Thời gian tới, Ban Pháp chế cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tăng cường giám sát, đi thực tế cơ sở để nắm bắt thực tiễn.

Từ đó nâng cao hiệu quả giám sát; giám sát sâu những vấn đề nổi cộm cử tri quan tâm; giám sát sau cuộc họp; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật tại các địa phương.

Cùng với đó, giám sát việc tổ chức triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố, trong đó tập trung lĩnh vực pháp chế, vấn đề còn vướng, khó; giám sát việc phân cấp, phân quyền, thực hiện các thủ tục hành chính ở cấp xã.

Lãnh đạo HĐND thành phố đề nghị ban chuẩn bị kỹ công tác thẩm tra chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố; tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình hoạt động của Ban Pháp chế năm 2027.