Hội nghị thẩm tra tổ chức chiều 23/11 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đăng Sâm, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế. Dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, năm 2026, đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 3.082 vụ án hình sự với 6.977 bị can (tăng 132 vụ/882 bị can so với cùng kỳ năm 2025).

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát thụ lý giải quyết 4.509 tin báo về tội phạm (đã giải quyết 4.252 tin, đạt 94,3%); kiểm sát điều tra 4.277 vụ/9.285 bị can (đã xử lý 3.550 vụ/7.826 bị can, đạt 83%); giải quyết án trong giai đoạn truy tố đạt 95,4%.

Đặc biệt, không có trường hợp nào đình chỉ do bị can không phạm tội hoặc Viện Kiểm sát nhân dân truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội; không để xảy ra trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tích cực triển khai thí điểm Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, ban hành 263 kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm và được các cơ quan hữu quan tiếp thu, thực hiện 100%.

Năm 2026, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 20.347 vụ, việc (tăng 2.851 vụ, việc so với cùng kỳ); đã giải quyết 17.582 vụ, việc, đạt tỷ lệ chung 86,4%, vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Trong đó, án hình sự giải quyết 3.756 vụ/8.224 bị cáo, đạt 92,8% (vượt chỉ tiêu 4,8%); án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, phá sản, lao động giải quyết 13.072/15.493 vụ, việc, đạt 84,3% (vượt chỉ tiêu 6,3%); án hành chính giải quyết 392/441 vụ, đạt 88,8% (vượt chỉ tiêu 28,8%); xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đạt tỷ lệ 98,3%.

Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục phát huy hiệu quả với 5.568 vụ công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (chiếm 42,59% án dân sự giải quyết) và 1.595 quyết định công nhận hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự trình bày báo cáo.

Công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện có hiệu quả, kỷ cương, nền nếp. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Trong năm, tổng số việc phải thi hành là 30.940 việc với tổng số tiền phải thi hành hơn 14.597 tỷ đồng.

Kết quả, đến nay cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đã thi hành xong 20.495 việc (tăng 18,8% so với năm 2025), đạt 78,27% trên số có điều kiện thi hành; thi hành xong hơn 4.004 tỷ đồng (tăng 29,5% so với năm 2025), đạt 55,2%. Đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, đã thi hành xong 16.189 việc với số tiền hơn 1.169 tỷ đồng; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ 77,29% về việc và 69,69% về tiền trên số có điều kiện thi hành.

Qua thẩm tra, các thành viên Ban Pháp chế đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 3 cơ quan tư pháp trong việc chuẩn bị báo cáo đã phản ánh toàn diện kết quả công tác năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sát với thực tiễn năm 2027.

Các thành viên cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng và tính chất.

Tỷ lệ thi hành án dân sự về việc và về tiền tuy tăng mạnh so với năm trước nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu được giao, số việc và số tiền chuyển kỳ sau còn lớn. Vẫn còn một số vụ án dân sự, hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Các thành viên Ban Pháp chế đề nghị 3 cơ quan tiếp tục nghiên cứu báo cáo, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở đó, Ban sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thẩm tra để báo cáo Thường trực HĐND thành phố, trình tại kỳ họp theo quy định.

Thành viên Ban Pháp chế, HĐND thành phố trao đổi một số nội dung.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng nhấn mạnh: Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình tổ chức mới và khối lượng công việc ngày càng gia tăng, các cơ quan tư pháp 2 cấp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đồng chí đề nghị các cơ quan tư pháp tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết công việc. Trong đó, chú trọng chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các phần mềm chuyên ngành; đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tài liệu, thông tin, dữ liệu, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, quan tâm nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.