Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra 2 nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Sáng 11-11, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra 2 nội dung UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra.

Trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình, ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thống nhất với sự cần thiết trình HĐND xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng chính sách khác để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Ban Pháp chế đề nghị cơ quan trình làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung, mức chi, cơ sở xây dựng mức chi các chế độ hỗ trợ; làm rõ một số đối tượng khác được thụ hưởng chính sách hỗ trợ; nguồn kinh phí hằng năm để thực hiện chính sách này; cơ chế giám sát việc thực hiện chính sách…

Đối với nội dung UBND tỉnh trình liên quan đến việc thành lập Sở Ngoại vụ, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ sự phù hợp của việc trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Sở Ngoại vụ trong thời điểm hiện nay khi Bộ Nội vụ đang được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng khung tổ chức của cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; việc tiếp tục duy trì các sở đặc thù theo quy định tại Nghị định số 150 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 370 năm 2025 của Chính phủ) hoặc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của một số sở này về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để thực hiện mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đang được Bộ Nội vụ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.