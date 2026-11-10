Bán phần mềm nghe lén, định vị điện thoại, hai bị cáo lĩnh án tù

Các bị cáo đã lập website giả mạo, lừa bán phần mềm nghe lén, định vị điện thoại.

Kết quả điều tra, xét hỏi tại phiên tòa làm rõ: biết Kiên có nhu cầu mua website để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội, Lực vẫn đồng ý tạo lập và bán website Honnhan6666.com cho Kiên sử dụng.

Từ ngày 7 -22.7.2026, Kiên sử dụng website trên để lừa bán các phần mềm nghe lén, định vị số điện thoại, giám sát tin nhắn tài khoản mạng xã hội.

Bằng thủ đoạn này, Kiên chiếm đoạt 5,8 triệu đồng của anh Trần Văn Tr. (SN 1971, ở phường Tân Hưng); 6,7 triệu đồng của anh Đàm Văn Th. (SN 1966, ở tỉnh Hưng Yên); 3,7 triệu đồng của anh Phạm Đức Ngh. (SN 1974, ở phường Trần Hưng Đạo) và 2,3 triệu đồng của anh Vũ Nguyễn Hoàng A. (SN 1996, ở phường Hải Dương). Tổng số tiền chiếm đoạt là 18,5 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi phát hiện bị lừa, những người bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7.2026, Kiên sử dụng tài khoản ngân hàng VIB số 093359252 chuyển 1,1 triệu đồng vào tài khoản VPBank số 0397565727 của Lực để thanh toán tiền mua website, còn nợ Lực 400.000 đồng.

Trong vụ án, Kiên là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, giữ vai trò chính; Lực là đồng phạm, giữ vai trò thứ hai. Cả hai bị cáo đều làm lao động tự do.