Liverpool đứt mạch thắng.

Liverpool lỡ cơ hội nối dài chuỗi thắng trên sân khách tại Premier League lên con số 5 khi bị Everton cầm hòa 1-1. Kết quả này khiến thầy trò HLV Andoni Iraola đứng thứ tư, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm dù đã chơi nhiều hơn một trận.

Đội khách có khởi đầu thuận lợi trong trận derby Merseyside, nhưng pha phản lưới của Jeremie Frimpong khiến Liverpool đánh mất lợi thế. Hàng công cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội, khiến đội bóng của Iraola phải chấp nhận chia điểm.

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao. Ngay phút thứ 3, Everton suýt mở tỷ số từ cú đá phạt của James Garner, nhưng thủ môn Alisson kịp phản xạ cứu thua.

Chỉ hai phút sau, Liverpool vượt lên dẫn trước. Tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của Jake O'Brien trong vùng cấm, Dominik Szoboszlai tung cú sút chìm hiểm hóc, không cho Jordan Pickford cơ hội cản phá.

Liverpool chỉ có 1 điểm trước Everton.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Liverpool tiếp tục gây sức ép. Alexander Isak và Frimpong lần lượt có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng đều dứt điểm không thành công.

Khi Liverpool chưa thể tìm được bàn thắng thứ hai, sai lầm ở hàng thủ khiến họ phải trả giá. Từ đường căng ngang của Kiernan Dewsbury-Hall, Frimpong lúng túng trong nỗ lực cắt bóng và vô tình đưa bóng vào lưới nhà.

Hậu vệ người Hà Lan suýt sửa sai trước giờ nghỉ với đường tạt bóng chính xác cho Isak. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển lại dứt điểm chệch cột dọc.

Sau giờ nghỉ, Everton chơi khởi sắc và nhiều lần đặt hàng thủ Liverpool vào thế chống đỡ. Dewsbury-Hall có hai cơ hội dứt điểm, trong đó một lần bị Jeremy Jacquet ngăn chặn bằng pha chắn bóng kịp thời.

Liverpool cũng có cơ hội giành chiến thắng trong những phút cuối. Virgil van Dijk đánh đầu đưa bóng vọt xà, còn Ronald Araujo không thể tận dụng tình huống băng cắt ở cột xa khi Pickford chủ động lao ra đấm bóng.

Trận hòa trước Everton khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Arsenal. Việc đánh rơi hai điểm trong thế dẫn trước càng đáng tiếc khi đội bóng của Iraola đang nỗ lực bám đuổi nhóm đầu Premier League.