Bạn ông Park Hang-seo học thạc sĩ ở TP.HCM

Ông Choi Chang-young học thạc sĩ sau khi đã có 2 bằng đại học. Ảnh: NTCC.

Ở tuổi 50, khi sự nghiệp đã có những thành tựu đáng kể, ông Choi Chang-young quyết định tạm gác công việc quen thuộc để trở lại giảng đường.

Hai năm sau, người đàn ông Hàn Quốc này bắt đầu chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Mở TP.HCM, học tập cùng những sinh viên trẻ hơn mình hàng chục tuổi.

Học thạc sĩ sau khi ở Việt Nam 6 năm

Quyết định học thạc sĩ của ông Choi khiến không ít người xung quanh ngạc nhiên. Bởi sau khi có hai bằng cử nhân tại Hàn Quốc, từng hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Samsung, Hyundai và điều hành hoạt động kinh doanh, ông Choi đã có đủ nền tảng để tiếp tục con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, với ông, việc học ở Việt Nam không đơn thuần là lấy thêm một tấm bằng, mà còn là cách tiếp cận sâu hơn với đất nước đã gắn bó suốt 6 năm qua.

Ông Choi Chang-young cho biết sau khi định cư tại TP.HCM, điều hành doanh nghiệp và thúc đẩy các hoạt động giao lưu giáo dục, văn hóa, ông nhận ra muốn hiểu sâu sắc một quốc gia, cần trực tiếp tham gia vào cộng đồng học thuật và tri thức của quốc gia đó.

Vì thế, thay vì chỉ nhìn Việt Nam từ góc độ của một doanh nhân nước ngoài, ông quyết định theo học chương trình sau đại học để có cơ hội trao đổi với giảng viên và những người làm chuyên môn tại Việt Nam. Ông kỳ vọng có thể kết hợp kinh nghiệm thực tiễn tích lũy qua nhiều năm với nền tảng lý luận, phương pháp nghiên cứu và kiến thức quản trị được tiếp cận trong môi trường đại học.

Với người đàn ông Hàn Quốc, đây cũng là cách tìm kiếm những hướng phát triển mới cho hoạt động kinh doanh và hợp tác giữa hai nước. Những kinh nghiệm thực tế có thể giúp người học nhìn rõ hơn các vấn đề của doanh nghiệp, trong khi kiến thức học thuật tạo cơ sở để phân tích, hệ thống hóa và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

Trong sáu năm sống và làm việc tại TP.HCM, ông Choi Chang-young đặc biệt ấn tượng với tính năng động và cởi mở của giáo dục đại học Việt Nam. Các trường đại học có khả năng tiếp nhận nhanh những thay đổi toàn cầu, đồng thời thể hiện sự linh hoạt trong hợp tác với doanh nghiệp và thử nghiệm các mô hình giáo dục mới.

Ông nhận định giáo dục đại học Hàn Quốc có thế mạnh về lịch sử phát triển, hệ thống đào tạo và cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Trong khi đó, các trường đại học Việt Nam cho thấy sự chủ động trong việc kết nối kiến thức học thuật với nhu cầu thị trường, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và tiếp nhận những mô hình hợp tác quốc tế.

Chính sự khác biệt này khiến ông nhìn thấy tiềm năng trao đổi kinh nghiệm giữa hai nền giáo dục. Ông Choi nhận định năng lượng của thế hệ trẻ Việt Nam, cùng tinh thần sẵn sàng đưa kiến thức vào thực tiễn, là những giá trị đáng để quan tâm.

Ông Choi Chang-young học thạc sĩ tại trường Đại học Mở TP.HCM. Ảnh: NTCC.

Cơ hội để làm mới bản thân

Trở lại giảng đường sau nhiều năm làm việc không phải quyết định dễ dàng với ông Choi. Khi ông lựa chọn gác lại những chức danh và sự nghiệp đã ổn định ở tuổi 50 để học tập cùng các sinh viên ở độ tuổi 20, những người xung quanh có cả sự ủng hộ lẫn lo lắng.

Một số người đặt câu hỏi vì sao ông tiếp tục chọn con đường vất vả khi đã đạt được nhiều thành tựu. Bản thân ông cũng thừa nhận việc học trong môi trường có những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa không phải điều đơn giản.

Tuy nhiên, người đàn ông xem đây là cơ hội để làm mới bản thân, thay vì hài lòng với những gì đã đạt được. Việc quay lại học tập đồng nghĩa với chấp nhận trở thành người học một lần nữa, đặt câu hỏi, tiếp nhận kiến thức mới và điều chỉnh những quan niệm đã hình thành qua quá trình làm việc.

Khi thực sự bước vào lớp học, ông Choi Chang-young nhận ra kinh nghiệm quản trị và thực tiễn kinh doanh tích lũy qua nhiều năm có thể trở thành lợi thế. Những tình huống từng gặp trong công việc giúp ông đóng góp các góc nhìn thực tế khi trao đổi với bạn học trẻ tuổi.

Ngược lại, ông cũng học hỏi từ sức sáng tạo và khả năng nắm bắt xu hướng mới của thế hệ trẻ. Sự khác biệt về tuổi tác không chỉ tạo ra khoảng cách mà còn mở ra cơ hội để những người học có nền tảng và trải nghiệm khác nhau bổ sung kiến thức cho nhau.

Với ông Choi, lớp học không phải nơi chỉ có một chiều truyền đạt kiến thức từ giảng viên đến sinh viên. Đây còn là không gian để người học chia sẻ kinh nghiệm, đặt vấn đề và nhìn nhận lại những điều mình từng cho là đúng.

Ông cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc một người đang đứng ở đâu trong sự nghiệp, mà là họ còn muốn tiến về hướng nào. Khi có đủ động lực học hỏi, tuổi tác hay những rào cản về ngôn ngữ không nhất thiết trở thành trở ngại không thể vượt qua.

Từ trải nghiệm cá nhân, ông cũng nhìn thấy cơ hội mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giáo dục, công nghệ và kinh doanh. Cụ thể, những thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời các huấn luyện viên Park Hang-seo và Kim Sang-sik cho thấy giá trị của việc kết hợp phương pháp tổ chức bài bản với năng lực, tinh thần và tiềm năng của con người Việt Nam.

Là người có mối quan hệ lâu năm với huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời giữ vai trò Phó chủ tịch Hội Thể thao người Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi cho rằng yếu tố quan trọng trong hợp tác song phương là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Những nguyên tắc này có thể được vận dụng vào quan hệ giữa các trường đại học, hoạt động nghiên cứu và hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Ông kỳ vọng nếu hệ thống nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Hàn Quốc được kết hợp với nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết của Việt Nam, hai nước có thể tạo ra những kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực, thay vì chỉ giới hạn ở thể thao.