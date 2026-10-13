Ban Nữ công PC Quảng Trị thăm, tặng quà Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Không chỉ là dịp để lan tỏa yêu thương, chương trình còn góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn, để niềm vui và sự ấm áp được gửi đến nhiều người hơn trong những ngày tháng Mười đầy ý nghĩa.

Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 150 học sinh, là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thực hiện nhiệm vụ giáo dục dành cho người khuyết tật. Với đặc thù riêng, bên cạnh việc học văn hóa, học sinh còn được hỗ trợ rèn luyện kỹ năng, phát triển khả năng cá nhân và từng bước hòa nhập cộng đồng. Do đó, sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, đơn vị và cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình học sinh và hỗ trợ nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Tại chương trình, Ban Nữ công PC Quảng Trị đã trao tổng giá trị hỗ trợ 12 triệu đồng. Trong đó, 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 6 triệu đồng còn lại dành để hỗ trợ đồ dùng học tập, sữa và bánh cho giáo viên, học sinh nhà trường. Những phần quà góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời động viên các em nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

Ban Nữ công PC Quảng Trị đã trao tổng giá trị hỗ trợ 12 triệu đồng cho hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ tại chương trình, chị Lê Thị Liên, Trưởng Ban Nữ công PC Quảng Trị, cho biết: “Thông qua hoạt động này, Ban Nữ công nói riêng và Công ty Điện lực Quảng Trị nói chung mong muốn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm đến các thầy cô và các em học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi hy vọng những phần quà và suất học bổng sẽ góp phần động viên các em tự tin hơn, nỗ lực học tập, rèn luyện và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để nữ cán bộ, công nhân viên Công ty lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực”.

Thay mặt nhà trường, cô Lê Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Nữ công PC Quảng Trị dành cho giáo viên và học sinh. Cô cho biết, những phần quà và suất học bổng không chỉ góp phần hỗ trợ điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em thêm nghị lực vươn lên, đồng thời khích lệ đội ngũ giáo viên tiếp tục nỗ lực trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh.

Hoạt động trao quà và học bổng góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện sự chung tay của các tổ chức, đơn vị trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật. Sự hỗ trợ thiết thực này góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện và từng bước hòa nhập cộng đồng.