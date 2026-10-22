Ban Nữ công Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa yêu thương dịp 20/10

Hưởng ứng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Ban Nữ công Công ty Thủy điện Sông Bung đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và những giá trị tốt đẹp của phụ nữ ngành Điện.

Đại diện Ban Nữ công Công ty Thủy điện Sông Bung thăm hỏi, trao quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm trọ của bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở TP. Đà Nẵng.

Điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động là chương trình thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm trọ của những bệnh nhân đang điều trị chạy thận nhân tạo trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tại chương trình, Ban Nữ công Công ty đã trao tặng 13 suất quà cho 13 hộ gia đình, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 6,5 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và mong muốn tiếp thêm động lực để các gia đình vững vàng hơn trong hành trình điều trị bệnh, vượt qua khó khăn.

Thông qua hoạt động này, Ban Nữ công mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương không chỉ trong phạm vi Công ty mà còn đến với cộng đồng. Đây cũng là dịp để mỗi nữ cán bộ, công nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tiếp nối truyền thống nhân ái và nghĩa tình của người lao động ngành Điện.

Trao quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên cuộc sống.

Cùng với hoạt động thiện nguyện, Ban Nữ công Công ty còn tổ chức sinh hoạt chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, kết hợp hưởng ứng Tuần lễ Áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, sự duyên dáng và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các gia đình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của nữ cán bộ, công nhân viên công ty.

Đối với Công ty Thủy điện Sông Bung, nơi đặc thù công việc gắn với nhiệm vụ quản lý, vận hành các công trình thủy điện, đội ngũ nữ cán bộ, công nhân viên tuy không đông nhưng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh việc hoàn thành công việc được giao, các chị em còn tích cực tham gia phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể và các chương trình hướng về cộng đồng.

Những hoạt động sinh hoạt tập thể vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày lễ mà còn là dịp động viên, khích lệ nữ cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy năng lực, sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và vai trò của mình trong xây dựng tập thể Công ty ngày càng phát triển.

Nữ cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Sông Bung duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy chính là lời chúc tốt đẹp được gửi đi bằng hành động, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Công ty Thủy điện Sông Bung: tận tụy trong công việc, duyên dáng trong cuộc sống và giàu lòng nhân ái với cộng đồng.

Từ những tà áo dài duyên dáng trong ngày hội đến những phần quà nghĩa tình được trao tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Ban Nữ công Công ty Thủy điện Sông Bung đã để lại những dấu ấn ý nghĩa, khẳng định vai trò kết nối, đoàn kết, nhân văn, lan tỏa nét đẹp văn hóa doanh nghiệp EVN.