Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 ký kết quy chế phối hợp công tác

Quang cảnh buổi lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: PV

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh : PV

Sau khi thảo luận, hai đơn vị thống nhất phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; đồng thời tham gia ý kiến đối với các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực này trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: PV

Hai bên cũng tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp rà soát, phòng ngừa, phát hiện và tham mưu xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực ngân hàng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị. Hằng năm, hai đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy chế, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 ký kết quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: PV

Để quy chế triển khai thực chất, hiệu quả, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc đề nghị hai đơn vị quán triệt tới cán bộ, công chức xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân, phân công đầu mối tham mưu, theo dõi thực hiện quy chế; duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý công việc.

Thường xuyên đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế; quá trình triển khai, nếu khó khăn, vướng mắc cần trao đổi kịp thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm quy chế phát huy hiệu quả. Đồng chí cũng mong rằng hai đơn vị sẽ tuân thủ quy chế để thực hiện thật tốt mọi nhiệm vụ; củng cố và nâng tầm mối quan hệ giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 sẽ càng ngày càng tốt hơn.