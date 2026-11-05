Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng với Đoàn công tác Hàn Quốc

Tham gia Đoàn công tác có bà Choi Jin-kyung, Giám đốc Trung tâm Báo cáo tích hợp về các sai phạm trong tuyển dụng; đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; đồng chí Mai Khanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng, Nhà nước. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2025, ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định được hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình mới.

Với diện tích gần 4.000 km², dân số trên 4,4 triệu người, Ninh Bình có vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang kinh tế Bắc - Nam. Đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ nhiều giá trị đặc sắc, gắn với các không gian văn hóa Tràng An - Hoa Lư - Tam Chúc và những dấu ấn lịch sử Thiên Trường - Thăng Long - Đông Sơn. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó nổi bật là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, quần thể du lịch tâm linh Bái Đính, Đền Vua Đinh, Vua Lê, Đền Trần và Phủ Dầy.

Kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện trên cả ba trụ cột công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong đó, công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư, các khu công nghiệp từng bước mở rộng theo quy hoạch; nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị; dịch vụ, nhất là du lịch, phát huy hiệu quả những lợi thế sẵn có. Cơ cấu kinh tế hiện nay gồm công nghiệp - xây dựng chiếm 48,62%, dịch vụ chiếm 22,56%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,84%. Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,31%, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng chí Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, đây luôn là nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tỉnh quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thực hiện kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, ngay từ cơ sở, chi bộ.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng cơ chế phòng ngừa hiệu quả, hướng tới mục tiêu “không thể, không dám, không muốn, không cần” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, kịp thời, khách quan, toàn diện, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác phòng, chống tham nhũng được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh gồm 17 thành viên, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Ngay sau khi kiện toàn, Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng và ban hành chương trình công tác trọng tâm, chương trình kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Một trong những định hướng nổi bật hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy “chống” sang chủ động phòng ngừa, đồng thời triển khai toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, đấu thầu, mua sắm tài sản công...

Đặc biệt, Ninh Bình xác định phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là giải pháp căn bản; kiểm soát quyền lực là nhiệm vụ cốt lõi; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với phát hiện, xử lý vi phạm được thực hiện đồng bộ, nghiêm minh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu hai bên đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc triển khai các giải pháp tại địa phương, cơ sở. Nhiều nội dung thiết thực được đề cập như công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; bảo mật thông tin, bảo vệ người tố cáo; cơ chế kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, trong đó có việc lợi dụng quyền dân chủ để cố tình tố cáo sai sự thật.

Các nội dung trao đổi không chỉ góp phần làm rõ những cách làm, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại mỗi bên mà còn mở ra cơ hội tham khảo, tiếp thu những phương thức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình dành cho Đoàn công tác.

Chia sẻ ấn tượng sau khi tìm hiểu về địa phương, ông Lee Myong Sun đánh giá việc hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định là một bước thay đổi có ý nghĩa đột phá, tạo nền tảng và không gian phát triển mới. Với lợi thế về bề dày lịch sử, văn hóa cùng hệ thống cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại, ông bày tỏ tin tưởng Ninh Bình sẽ trở thành một trong những địa phương có bước phát triển nổi bật ở khu vực miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Đánh giá cao những thông tin được chia sẻ tại buổi làm việc, ông Lee Myong Sun cho biết Đoàn công tác đã có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích về tình hình, giải pháp và cách thức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại tỉnh Ninh Bình; đặc biệt là những nỗ lực trong xây dựng bộ máy trong sạch, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Thay mặt Đoàn, ông trân trọng cảm ơn Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã dành thời gian trao đổi cởi mở, thiết thực và hữu ích.

Buổi làm việc là dịp để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, bảo vệ quyền công dân. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Ninh Bình tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm quốc tế phù hợp, phục vụ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng Đoàn công tác của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc một số sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa hai bên.