Đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đoàn công tác nắm tình hình tại xã Vĩnh Hảo

Tại xã Vĩnh Hảo, năm 2026, Đảng ủy xã đã ban hành 15 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về ANTT; phân công rõ trách nhiệm theo phương châm “không có địa bàn nào không có người quản, không có việc gì không rõ người chịu trách nhiệm”. Các quy chế, chương trình phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng, MTTQ và các đoàn thể được ký kết, triển khai đồng bộ.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Hảo giảm 60% so với năm 2025, không xảy ra trọng án; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội đạt 100%. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ giảm 69,23%, số người chết giảm 66,67% và số người bị thương giảm 87,5%.

Xã duy trì 26 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cả 4/4 thôn, 10/10 cơ quan, 5/5 doanh nghiệp và 2/2 cơ sở giáo dục đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. An ninh, an toàn tại các sự kiện chính trị quan trọng trong năm cũng được bảo đảm, trong đó có Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Tại xã Bắc Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng chăm lo đời sống đồng bào, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo. Xã duy trì hiệu quả mô hình “Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự - vì bình yên cuộc sống” tại thôn Phan Hiệp. Qua đó, tình hình an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố.

Công tác tiếp dân, đối thoại được chú trọng. Năm 2026, xã Bắc Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân, có 120 lượt người tham gia. Trong 61 đơn thư tiếp nhận, xã đã giải quyết 37 đơn.

Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình tại xã Bắc Bình

Lực lượng chức năng đã đấu tranh, xử lý 13 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 11 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường và 18 vụ/18 đối tượng liên quan đến ma túy. Xã tổ chức tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho hơn 1.640 lượt người.

Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hữu ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT của 2 xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; các vấn đề phát sinh được nắm bắt, xử lý kịp thời. Công tác bảo đảm an ninh các sự kiện lớn, các dịp lễ, tết được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, tội phạm ma túy và vi phạm về khai thác khoáng sản vẫn diễn biến phức tạp; hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đồng đều; việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hữu đề nghị Đảng ủy 2 xã tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo đảm ANTT; đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung trong Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu.

Riêng xã Vĩnh Hảo, Trưởng đoàn đề nghị tiếp tục phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh, môi trường còn phát sinh kiến nghị; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy 2 xã tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn công tác, cam kết tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn trong thời gian tới.