Đồng chí Phan Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Cao Lãnh, đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau ngày 1-5-2025, địa phương có 24 cơ sở, đến nay đã xử lý 5 cơ sở, còn 19 cơ sở đang tiếp tục thực hiện phương án xử lý. Đối với 6 cơ sở không còn sử dụng trước ngày 1-1-2025, đã xử lý 1 cơ sở, còn 5 cơ sở cần tiếp tục rà soát, giải quyết.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thương lưu ý phường cần chủ động thực hiện thủ tục chuyển giao công năng đối với những khu đất, cơ sở đủ điều kiện, bảo đảm có quyết định cụ thể làm cơ sở triển khai. Đối với các Trung tâm học tập cộng đồng, cần tập trung nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng, ưu tiên giao cho các khu phố quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động cộng đồng; phấn đấu hoàn thành việc xử lý trước ngày 30-12-2026.

Đồng chí Phan Văn Thương cũng đề nghị địa phương linh hoạt trong lựa chọn phương án xử lý, căn cứ điều kiện thực tế của từng cơ sở để xem xét chuyển đổi công năng, cho thuê hoặc áp dụng hình thức khai thác phù hợp theo quy định.

Đồng chí Bùi Quốc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, trình bày phương hướng xử lý tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở nhà, đất chưa đưa vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hiện trạng, phát quang cây cỏ, vệ sinh khuôn viên, bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích.